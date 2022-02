Serie D: Vado-Sanremese 0-0 (LIVE)

Vado-Sanremese 0-0

Vado Ligure. Ventunesima giornata del campionato interregionale di Serie D, girone “A”. Il Vado ospita la Sanremese. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio Ferruccio Chittolina, ore 14:30.

I rossoblù, rientrati poco brillanti dalla sosta natalizia, sono chiamati al riscatto. Dopo appena due soli k.o in 17 gare, i vadesi sono infatti incappati in questo inizio di 2022 in altrettante battute d’arresto consecutive, in trasferta. Dapprima allo scadere in casa del Sestri Levante (2-1) e poi Derthona (3-0).

La Sanremese, terza in classifica a – 10 dal Novara (piemontesi con una partita in meno), non se la sta passando tanto meglio. Essendo stata sconfitta in casa della RG Ticino (2-1) e non andando oltre il pareggio a domicilio con la Caronnese (0-0).

Tabellino:

Vado: Cirillo, Tinti, Anselmo, Cattaneo, De Bode, Brero, Capra, Lazzaretti, Giuffrida, Aperi, Costantini

A disp.: Colantonio, Gandolfo, Casazza, Papi, Lagorio, Nicoletti, Quarta, Lo Bosco, Galvanio. All. Solari

Sanremese: Malaguti, Bregliano, Mikhaylovskiy, Anastasìa, Vita, Dacosta, Gemignani, Valagussa, Nossa, Nouri (46′ Conti), Larotonda

A disp.: Bohli, Buccino, Giacchino, Maglione, Urgnani, Piu, Cinque, Lodovici, Conti. All. Andreoletti

Arbitro: Gallo (Castellammare di Stabia). Assistenti: Hader (Ravenna) e Mambelli (Cesena)

Note: Pomeriggio terso. Fondo sintetico in ottime condizioni, bagnato prima della sfida. Angoli 5 a 0 per il Vado. Ammoniti: De Bode, Costantini (V), Nossa (S). Spettatori 150 circa.

Cronaca (Live):

Inizio dell’incontro ore 14:33. Il Vado, in maglia rossoblù con calzoncini e calzettoni blu, è disposto con un 4-3-3. La Sanremese in completo turchese, propone lo stesso modulo.

5′ Anastasia converge verso l’interno e libera il sinistro. Cirillo controlla la palla scorrere sul fondo.

8′ Opportunità Sanremese. Direttamente da una lunga rimessa laterale sulla destra, battuta da Bregliano. Vita stoppa a centro area, spalle alla porta.

La sua girata al volo terminata a lato di poco.

9′ Dalla parte opposta, si fa vedere il Vado. iniziativa personale di Capra, il quale dribbla due avversari e avanza sulla destra. Tiro un metro alto.

17′ Un lungo rilancio delle retrovie si trasforma in un passaggio in campo aperto verso Aperi. Il portiere ospite Malaguti è puntuale a uscire di piede nei pressi della sua trequarti evitando pericoli.

22′ Due gialli ravvicinati, a De Bode e Costantini (V).

24′ Anselmo crossa basso dalla sinistra. Aperi riceve nei pressi della lunetta e conclude. Malaguti para a terra.

29′ Azione spettacolare del Vado. Costantini passa a destra per l’accorrente Cattaneo. Questi indirizza al centro. Aperi prolunga con una giocata di fino per Capra, il quale gira al volo in sforbiciata. Malaguetti salva con un riflesso, togliendo il pallone dall’angolino.

31′ Ammonito Capra (V).

37′ Giallo a Nossa (S).

42′ Vado vicino al vantaggio, sugli sviluppi di un corner dalla destra. Aperi ribatte in acrobazia nell’area piccola. Un giocatore della Sanremese salva sulla riga, a portiere battuto, strozzando l’urlo in gola ai tifosi locali.

A seguire un tiro di Capra viene bloccato da Malaguti.

45′ Fine primo tempo: Vado-Sanremese 0-0.

Inizio della ripresa alle ore 15:32.

47′ Sanremese pericolosa in avvio, dopo pochi secondi. Da calcio da fermo. Punizione dalla destra, calciata da Mikhaylovskiy. Conti, appena subentrato all’intervallo, irrompe in spaccata in mischia a centro area. Cirillo sventa con un riflesso.

55′ Lazzaretti soffia palla a Mikhaylovskiy sulla fascia destra e lancia Capra dalla fascia opposta. Il tiro del numero “sette” vadese non trova il giusto giro.