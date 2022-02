Serie D: Vado-Saluzzo 2-1 (LIVE)

Vado-Saluzzo 2-1 (21′ “Rig”, 34′ Aperi – 39′ Sina Filho)

Vado Ligure. Ventiquattresima giornata del campionato interregionale di Serie D, girone “A”. Va di scena il turno infrasettimanale. Il Vado ospita il Saluzzo. Fischio pomeriggio questo pomeriggio allo stadio Ferruccio Chittolina, ore 14:30.

Il Vado è in crisi nera di risultati. Il club del presidente Franco Tarabotto è infatti fermo a 28 punti da cinque turni.

Nell’ultima uscita in trasferta la squadra allenata da mister Solari ha fatto registrare il quinto k.o. consecutivo: il quinto in altrettanti incontri in questo sfortunato inizio 2022.

Ancora una volta in una partita, seppur dominata sul piano del gioco e del palleggio, dove è giunta l’ennesima beffa per mano della Caronnese (1-0). Mai pericolosa in attacco, ma brava dal canto suo a difendersi e a trasformare un calcio di rigore concesso a inizio ripresa.

La zona Play-Off non è distantissima (il Derthona quinto, seppur con una partita in meno, è a 35 punti. Ma di contro quella Play-Out Con la RG Ticino, al sett’ultimo posto, appena tre lunghezze dietro.

Per gli ospiti i piemontesi del Saluzzo, ultimi con appena 11 punti (- 6 dalla Lavagnese, a questo punto della stagione a sorpresa in megativo, penultima) e a – 8 dalla zona Play-Out, la sfida odierna sa invece già un po’ di ultima spiaggia.

Tabellino:

Vado: Cirillo, Tinti, Casazza, Cattaneo, De Bode, Brero, Capra, Brondi, Cenci, Aperi, Galvanio

A disp.: Colanttonio, Gandolfo, Nicoletti, Lazzaretti, Turone, Della Rossa, Fontana, Lagorio, Quarta. All. Prato (Solari squalificato).

Saluzzo: De Marino, Cinquemani, Kieling, Caldarola, Carli, Sina Filho, Thiam, Serino, Gaboardi, Pucinelli, Bedino

A disp.: Lancellotti, Pittavino, Clerici, Greco, Andretta, Soumare, Beka, Crudo, Fink. All. Briano

Arbitro: Matteo Campagni (Firenze). Assistenti: Roberto Palermo (Pisa) e Dmitrij Toschi (Livorno)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato. Angoli 0-1. Al 20′ espulso Kieling (S) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Casazza (V), Carli, Thiam e Puccinelli (S) Spettatori 100 circa.

Cronaca (LIVE):

Inizio dell’incontro ore 14:28:

3′ Ammonito Carli (S).

Trascorso il primo quarto d’ora di gioco, nulla di significativo da segnalare.

20′ Rigore Vado. Ripartenza repentina. Aperi lancia in campo aperto Galvanio, il quale a tu per tu col portiere viene sbilanciato da Kieling. L’arbitro decreta il penalty, estraendo inoltre il cartellino rosso al difensore piemontese per fallo da ultimo uomo.

21′ GOL VADO! Dal dischetto si presenta Aperi.

Una mezza finta sulla rincorsa e insacca il pallone nell’angolino. De Marino, nonostante rimanga fermo fino all’ultimo e intuisca le intenzioni del giocatore vadese, non riesce a intercettare il suo tiro. 1-0.

23′ Combinazione sull’asse Capra-Galvanio. Quest’ultimo, da ottima posizione, indugia troppo, favorendo il recupero di un avversario.

25′ Giallo a Casazza (V).

34′ GOL VADO! Capra in risalto sulla fascia sinistra. Finta e controfirma sul terzino ospite. E cross calibrato sul secondo palo.

Aperi deve solo stoppare di petto e depositare in rete, siglando la doppietta personale. 2-0.

39′ Difesa vadese sorpresa da una punizione sulla destra. Bedino tenta il tiro-cross direttamente fondo. Cirillo non si fa sorprendere e manda in angolo.

39′ GOL SALUZZO! Dal piazzato che ne consegue, messo fuori da un difensore rossoblù. Sina Filho riceve nella trequarti e fa partire una rasoiata a filo d’erba. Il pallone si infila nell’angolino, nulla da fare per Cirillo. 2-1.

44′ Giallo a Thiam e Pucinelli (S).

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Saluzzo 2-1.