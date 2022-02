Serie D: Vado-Casale 1-2 (LIVE)

Vado-Casale 1-2 (6′ Capra – 24′ Gatto, 42′ D’Ancora)

Vado Ligure. Campionato interregionale di Serie D, girone “A”. Il Vado ospita il Casale. Fischio di inizui questo pomeriggio, ore 14:30, allo stadio “Chittolina”.

I rossoblù, con 28 punti in classifica, arrivano da tre stop di fila. La zona Play-Off dista ora momentaneamente a – 5 punti.

I nerostellati piemontesi, sono invece un punto dietro, pur dovendo recuperare ben 4 partite. Nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso non sono infatti scesi in campo.

Tabellino:

Vado: Cirillo, Gandolfo, Anselmo, Cattaneo, De Bode, Brero, Capra, Giuffrida, Lo Bosco, Papi, Aperi

A disp.: Colantonio, Tinti, Nicoletti, Costantini, Lazzaretti, Casazza, Lagorio, Quarta, Galvanio. All. Prato

Casale: Paloschi, Darini, Forte, Martin, Rossini, Casella, Brunetti, Silvestri, D’Ancora, Giacchino, Gatto

A disp.: Franetovic, Continella, Guarino, Mullici, Pugliese, Amayah, Onishchenko, Cannia. All. Modica

Arbitro:

Note: Pomeriggio nuvoloso. Fondo sintetico in ottime condizioni. Ammoniti: Angoli 2-3. Spettatori 250 circa.

Squalificato mister Solari, in panchina siede il vice Prato. Dopo oltre due mesi Lo Bosco riparte a pieno servizio, da titolare. Viene dunque riproposto il tridente. Con Aperi che torna nel suo ruolo più naturale, vale a dire d’esterno. Costantini k.o. nel riscaldamento. Al suo posto c’è Papi.

Cronaca LIVE:

Inizio della sfida ore 14:26.

6′ GOL VADO! Azione in verticale. Cattaneo serve il taglio di Capra. Il numero “sette” vadese, si infila fra i due difensori centrali piemontesi, presentandosi a tu per tu col portiere Paloschi. Lo salta con una finta e deposita in rete. Torna a esultare facendo la capriola. 1-0.

20′ Schema da angolo sulla sinistra. Gatto va in girata dal limite dell’area. Palla fuori di un metro.

24′ GOL CASALE! Cross dalla sinistra a mezza altezza, effettuato da Forte. De Bode manca l’intervento. D’Ancora arpiona a centro area e prova a indirizzare verso la porta. La sua conclusione sbilenca si trasforma in un assist involontario. Il pallone sopraggiunge infatti a Gatto, che con un tiro rasoterra debole ma preciso nell’ angolino, beffa Cirillo.

27′ Vado in avanti. Anselmo libera una staffilata. Paloschi respinge a fatica. Sulla ribattuta, contrasto rude fra lo stesso Anselmo e il terzino destro del Casale. I giocatori locali protestano per un presunto fallo da rigore. L’arbitro lascia correre.

42′ GOL CASALE! Ennesimo errore difensivo della difesa rossoblù. Cross dalla sinistra, parabola arcuata. Brero lascia rimbalzare il pallone, appoggia di testa nella disponibilità degli avversari. D’Ancora, giungendo in corsa, con un tiro potente fulmina Cirillo. 1-2.

Volge quindi al termine una prima frazione molto equilibrata. Prima parte più a tinte rossoblù. Seconda parte con maggiore predominio piemontese. I soliti errori difensivi, al momento, continuano a costare caro al Vado.

44′ Giallo a Forte (C).

45′ Fine primo tempo: Vado-Casale 1-2.