Serie D: l’Acqua Calizzano Carcare si impone in tre set a Genova

Genova. Un altro scoglio superato dalle ragazze dell’Acqua Calizzano Carcare che in trasferta superano in tre set l’agguerrita formazione del Volley Genova. I parziali del successo delle biancorosse denotano un andamento della gara per certi aspetti entusiasmante: 25-27, 17-25, 28-30.

Gara molto sostenuta, quindi, tanto che per ben due set si è dovuto protrarre la sfida oltre la soglia dei 25 punti, arrivando ai vantaggi. Alla fine la tenacia delle valligiane è prevalsa sulla compattezza delle genovesi.

“Un bel gruppo – commenta lo staff tecnico di mister Fabio Fazio -. In alcuni sprazzi di gioco ho visto la determinazione e l’entusiasmo di stare in campo con la voglia di fare punti, questo è importante per l’umore del gruppo in ascesa. La fase di attacco delle giovani leonesse biancorosse, è stata molte volte determinate per bucare quel muro avversario erto a freno delle nostre bande, sicuramente le nostre nobili avversarie hanno ben saputo approfittare di quei momenti bui del gruppo difensivo ricomponendo quel risultato che per loro era già compromesso. Una gara ben studiata a tavolino, dove gli spostamenti nelle varie posizioni sono risultate determinanti per l’esito conclusivo”.

Altri tre importanti punti che fanno “galleggiare” la Pallavolo Carcare in un dignitoso sesto posto in una classifica molto corta, dove nel giro di soli 3 punti sono racchiuse ben sei formazioni.

Il prossimo turno, sabato 26 febbraio, vede le carcaresi ospiti sul campo della Virtus Sestri, attualmente in testa al girone A. Si giocherà alle ore 20,30 in via Borzoli.