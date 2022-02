Carcare. Finalmente, dopo quasi due mesi di stop ai campionati, le atlete dell’Acqua Calizzano di Carcare sono scese nuovamente in campo.

I tornei non sono ripartiti da dove erano stati interrotti, ma dalle date a calendario, per cui le biancorosse hanno affrontato il Gabbiano Volley Andora per la partita di ritorno. Le giovani ragazze dell’Acqua Calizzano hanno fallito l’occasione di riscatto e non sono riuscite a ribaltare il risultato negativo della gara d’andata contro la strutturata formazione andorese.

Le ragazze di casa sono apparse subito in palla, mentre le ospiti, decisamente più indaffarate nel coprire gli attacchi, hanno dovuto dare fondo a tutta la loro esperienza per venire a capo di una partita che le ha viste per due set costantemente in affanno nei confronti delle leonesse biancorosse.

Tra le fila delle valligiane erano ancora assenti due atlete di ruolo; nonostante ciò hanno retto bene il confronto con le navigate ospiti per cedere solo nel finale 19 a 25.

Decisamente meglio nei due set successivi, quando le biancorosse, con pungenti battute, ottime ricezioni e precisi attacchi, hanno condotto a lungo, avanti di quattro/cinque punti. Nel finale, però, la maggiore esperienza e la freddezza delle ragazze ospiti hanno consentito loro di ribaltare il risultato sul filo di lana, 24 a 26 in entrambi i set.

“Un risultato bugiardo – dichiarano i dirigenti carcaresi -. Per quanto visto in campo le biancorosse avrebbero meritato molto di più. Servirà da esperienza per il futuro, quando riusciranno nei momenti caldi delle partite a gestirsi al meglio i risultati verranno sicuramente”.

Un risultato che fa scivolare l’Acqua Calizzano al sesto posto con 13 punti. Una classifica molto stretta, il che significa giochi aperti per tutti. “Nulla da recriminare – concludono dalla società -. Le ragazze hanno condotto una gara tecnicamente ineccepibile ed ovviamente la differenza la fa l’esperienza. La crescita delle giovanissime leonesse biancorosse è evidente, siamo certi che le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare“.