Serie C: l’Albisola Pallavolo batte il VBC nel derby e conquista la testa della classifica

Al palazzetto di via delle Trincee a Savona è andata in scena una delle sfide valevoli per la ripartenza del campionato di pallavolo di Serie C maschile.

VBC ed Albisola Pallavolo si sono così affrontate in occasione della 12ª giornata, un derby di ritorno che si prospettava infuocato il quale di certo non ha deluso le attese. Grande intensità, scambi spettacolari ed una splendida coesione, è riassumibile in questa maniera la prestazione del sestetto guidato da coach Elvio Ferrari, tecnico termine del match molto soddisfatto per la prestazione dei suoi.

Alla fine è stato infatti 3-0 in favore dell’Albissola Pallavolo, un risultato che ha proiettato i biancazzurri al primo posto in classifica a +2 sugli inseguitori genovesi del Sant’Antonio (che hanno disputato nel complesso una partita in più), sconfitti dal Sabazia. Turco e compagni hanno dunque ripreso il proprio percorso in campionato così come lo avevano terminato, ovvero vincendo e convincendo.

Il prossimo appuntamento sarà adesso fissato per domenica prossima alle 21:00, orario in cui al Palabesio prenderanno il via le ostilità contro l’agguerrito Grafiche Amadeo Sanremo.

Nel video, i commenti post partita degli albisolesi Giacchino e Vasylyev.