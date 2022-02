Serie C femminile: il Celle Varazze supera la capolista Finalmaremola

Celle Ligure. Il Celle Varazze Volley che disputa il campionato di Serie C femminile nello scorso weekend è riuscito dove nessuno, fino ad oggi, era ancora riuscito: rifilare una sconfitta alla prima della classe.

Il Legendarte Finalmaremola, finora imbattuto nel girone A del massimo campionato regionale, si è dovuto arrendere al palasport della Natta di Celle Ligure col risultato di 3 a 1 (25-19, 25-18, 25-27, 25-19). Le biancoblù hanno sfoderato una prova solidissima, soprattutto in fase di difesa e contrattacco, con tanti scambi lunghi che hanno spostato l’inerzia del match.

Equilibrata la distribuzione della palleggiatrice Nicole Villa: 23 punti per l’opposto Stefania Peroni, 22 per Silvia Graziani, 17 per Maria Molinari. Al centro 4 punti per Elena Bocca e 7 (tra cui la fast e il muro che hanno chiuso la partita) per Caterina Arrigo.

La squadra ha fatto il miglior regalo di compleanno possibile al coach Enrico Lamballi che, questo sabato, ha compiuto 50 anni.

Sono ora 17 i punti in classifica per il Celle Varazze Volley in Serie C femminile, con sei vittorie e tre sconfitte: quarto posto consolidato. Il Finalmaremola resta comunque capolista, con due punti di vantaggio sull’Albengavolley: il prossimo incontro, previsto per sabato 26 febbraio, sarà proprio la sfida al vertice.