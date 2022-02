Serie A2: l’Amatori Savona combatte ma la spuntano Firenze

Savona. L’Amatori Savona subisce la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella maturata la settimana scorsa al PalaPagnini contro Blue Lizard Capri.

La diciassettesima giornata del girone Sud di Serie A2 vede contrapporsi APS e Pallacanestro Femminile Firenze, squadra che occupa le posizioni di vertice della classifica e reduce dalla sconfitta esterna contro San Salvatore Selargius.

L’incontro si apre all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre capaci di rispondersi colpo su colpo: la prima ad iscriversi a referto è Tyutyunzhieva con un tiro dalla media, Firenze pareggia i conti con i due liberi di Rossini. La giocatrice bulgara dell’APS dà seguito al suo ottimo approccio alla partita con una stoppata ed altri due centri; le fiorentine però non demordono e agganciano le ragazze di coach Dagliano sul 10 pari a metà del quarto. Savona continua a macinare gioco alternando azioni ragionate ad iniziative personali e Paleari, Salvestrini e Zanetti provano a far mettere la testa avanti alle liguri. La freddezza dietro la linea dei liberi delle fiorentine fa sì che il parziale finisca con solo due punti di scarto: punteggio 16-18.

Il secondo quarto ricalca la falsariga del primo, con l’Amatori Savona attenta in difesa e rapida nel ripartire in contropiede quando possibile e Firenze che con una circolazione di palla molto ordinata, cerca di liberare le sue bocche da fuoco da tre punti. Così, dopo i centri di Ceccardi e Paleari per la squadra ospite, arrivano le triple di De Marchi per le fiorentine che a metà parziale sono sopra di 5 punti.

I tanti errori ai liberi vanificano diverse azioni ben orchestrate dell’APS mentre per Firenze inizia ad accendersi Marta Rossini (28 punti alla fine per lei). I canestri di Paleari e la penetrazione di Zanetti sono il frutto del time-out chiamato da coach Dagliano: un paio di minuti giocati ad alta intensità permettono alle savonesi di riagganciare le avversarie e chiudere il primo tempo in parità assoluta (35-35).

Al rientro dagli spogliatoi aprono le danze i centri di Tyutyundhzieva e Silvia Rossini, aumenta il livello fisico della partita ed anche se Savona continua a rispondere presente, Firenze mette da parte alcuni punti di vantaggio. Per le gigliate, le chiavi sono un percorso netto ai liberi e la precisione da dietro l’arco.

A metà parziale l’APS rischia di perdere il contatto con la partita, ma Zanetti e Sansalone la tengono a galla. Le fiammate di Marta Rossini e la fisicità della ex Anna Poggio continuano a spingere avanti le toscane, che chiudono il terzo quarto sul +9 (53-44).

L’ultimo periodo lo apre Zanetti con un gioco da tre punti ma Marta Rossini è la solita sentenza dalla linea della carità: iniziano a mancare ossigeno e idee all’APS, che viene colpita dalla lunga distanza da De Cassan e Poggio. Le maglie della difesa savonese si allargano mentre le fiorentine sono galvanizzate e alzano ancora le loro percentuali al tiro. Gli ultimi 5 minuti permettono a Firenze di allargare il divario, con un passivo finale anche più pesante di quello che la squadra ligure avrebbe meritato. Risultato: 74-52.

Per l’Amatori Savona possibilità di riscatto sabato 19 febbraio: le ragazze di coach Dagliano saranno ospiti della Thunder Halley Matelica per la giornata 18 del girone Sud di Serie A2.

Il tabellino:

Il Palagiaccio Firenze – Azimut Amatori Pallacanestro Savona 74-52

(Parziali: 16-18, 19-17, 18-9, 21-8)

Il Palagiaccio Firenze: Rossini S. 8, Rossini M. 28, Boccalato, De Marchi 11, Dell’Olio 4, Speziali, Poggio 11, Reani n.e., Polini 3, De Cassan 9, Franchini n.e. – All. Corsini

Azimut Amatori Pallacanestro Savona: Ceccardi 6, Guidetti n.e., Salvestrini 2, Tyutyundzhieva 9, Dagliano 2, Sansalone 5, Picasso, Paleari 13, Leonardini, Zanetti 15 – All. Dagliano