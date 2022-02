La forza della Pro Recco e il peso delle assenze non lasciano scampo alla Rari Nantes Savona

Savona. Riparte la Serie A1 con una formula nuova, rivisitata a seguito del mese di sospensione dovuto al riacutizzarsi dei casi di positività da Covid-19 nei gruppi squadra e alla luce dello stravolgimento degli appuntamenti internazionali per la prossima estate: rinvio a luglio del prossimo anno dei mondiali di Fukuoka e inserimento del mondiale straordinario a Budapest dal 18 giugno al 3 luglio di quest’anno.

Le quattordici squadre sono divise in due gironi, round scudetto e retrocessione, sulla base della classifica raggiunta al termine del girone di andata. Nel round scudetto, dopo la regular season, che si concluderà il 9 aprile, sono previste semifinali e finali per l’assegnazione del titolo.

La Pro Recco, prima in classifica a quota 39, ovvero a punteggio pieno, è ospite della Rari Nantes Savona, sesta con 27 punti.

La cronaca. Biancorossi ancora senza portieri titolari: Nicolò Da Rold sta recuperando dall’infortunio al ginocchio, mentre Francesco Massaro ha quasi smaltito i postumi di uno pneumotorace ma sarà solamente in panchina per fare presenza. Inoltre, Angelini deve fare a meno di Nebojsa Vuskovic, ancora fermo per il problema all’adduttore, di Alessio Caldieri per un’infiammazione alla spalla, e di Andrea Urbinati.

Prima palla al centro del Savona. Viene subito servito al centro Bruni che tira di prima intenzione e insacca. 1 a 0 dopo soli 20″.

Immediata la replica recchelina con il mancino di Zalanki che si insacca per l’1 a 1 dopo 58″.

Superiorità numerica per la Rari, ma il tiro di Campopiano si stampa sul palo poi l’azione sfuma.

La Pro Recco si porta avanti con la rete di Presciutti. 1 a 2 a 2’27”.

Applausi a Turazzini per una bella parata; la Rari evita l’allungo degli ospiti. La terza rete biancoceleste, però, è ritardata di poco: a 4’04” Cannella trova lo spazio per insaccare il gol dell’1 a 3.

Fallo grave su Bruni; Iocchi Gratta centra la traversa. La Pro Recco, invece, con l’uomo in più non perdona e Figlioli spara in rete il pallone dell’1 a 4 a 6’13”.

La capolista colpisce ancora, con un tiro di prima intenzione di Presciutti. 1 a 5 a 7’14”.

Con l’uomo in più, a 1″ dalla fine Di Fulvio chiude il conto del primo tempo con la rete del 6 a 1 per la Pro Recco.

Secondo tempo, palla alla Pro Recco. Subito uomo in più e rete di Figlioli. 1 a 7 dopo 30″.

La squadra condotta da Sukno rimpingua il bottino col gol di Ivovic: 1 a 8 a 1’33”.

Superiorità numerica per i locali, ma non arrivano alla conclusione. Nell’azione successiva ci pensa Fondelli a sbloccare i biancorossi: 2 a 8 a 3’16”.

La Pro Recco ristabilisce le distanze: Ivovic va via al marcatore e scaglia in rete il pallone del 2 a 9 a 3’40”.

Rocchi va nel pozzetto; Presciutti realizza. 2 a 10 a 4’32”. Ancora un’espulsione tra i savonesi; immediato il tiro di Ivovic che sigla la rete numero 11 della Pro Recco a 5’17”.

Rigore per la Rari Nantes: Iocchi Gratta lo trasforma. 3 a 11 a 5’36”.

Campopiano dà un’altra piccola gioia alla Rari, che per la prima volta realizza un parziale di 2 a 0: risultato sul 4 a 11 a 7’15”.

La Pro Recco replica con il gol di Zalanki per il 4 a 12 a 15″ dal cambio campo.

A metà partita la Pro Recco conduce con 8 reti di scarto.

Terzo tempo. Uomo in più per i biancocelesti, ma sprecano. Per vedere il primo gol della frazione bisogna attendere 2’06”, quando Younger infila la palla tra portiere e palo alla sua destra. 4 a 13.

Molina scrive il suo nome tra i marcatori, segnano il 5 a 13 a 2’33”.

Aicardi firma il gol del 5-14 a 2’55”. Uomo in più per la Pro Recco e nuovo massimo vantaggio: 5 a 15 con la rete di Presciutti a 4’08”.

Tra i pali della Rari Nantes Savona torna Massaro, tra gli applausi dei presenti.

Con Younger le reti dei recchelini diventano 16 a 4’27”. Nella Pro Recco entra Negri al posto di Del Lungo.

La prima doppietta tra i biancorossi la sigla Fondelli: 6-16 a 5’25”.

La Pro Recco non molla e si riporta a più 11 con la rete di Cannella: 6 a 17 a 6’53”.

Quarto tempo. Risultato ormai acquisito; spazio alle rotazioni e agonismo che va scemando. Si gioca al limite dei trenta secondi e le due squadre non hanno più l’energia né la determinazione per andare a segno.

Fondelli sblocca la situazione segnando il 7-17 a 5’11”. Immediata, però, la risposta di Aicardi: 7 a 18 a 5’27”.

Fallo grave del portiere della Pro Recco, ma non basta alla Rari per segnare: traversa. Poco dopo, però, i savonesi si prendono la soddisfazione di segnare il gol che vale il successo del periodo, con Campopiano: 8 a 18 a 17″ dalla sirena.

Finisce con la vittoria per 18 a 8 della Pro Recco, che continua la sua corsa a punteggio pieno. La Rari Nantes Savona potrà cercare in altre partite i punti per inseguire un posto tra le prime quattro.

Afferma l’allenatore Alberto Angelini: “Davanti allo strapotere di una squadra come il Recco i ragazzi hanno fatto un’ottima prova e sono molto soddisfatto di come hanno tenuto la partita sul piano atletico”.

Il prossimo impegno per la Rari è con la seconda giornata del girone scudetto, in programma sabato 26 febbraio nella piscina Caldarella a Siracusa con l’Ortigia. L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 14.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Pro Recco 8-18

(Parziali: 1-6, 3-6, 2-5, 2-1)

Carige Rari Nantes Savona: Turazzini, Rocchi, Patchaliev, Giovanetti, Molina Rios 1, Rizzo (cap.), Galleano, Bruni 1, Campopiano 2, Fondelli 3, Iocchi Gratta 1, Maricone, Massaro. All. Alberto Angelini.

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 2, Figlioli 2, Younger 2, Cannella 2, N. Presciutti 4, Nuzzo, Ivovic (cap.) 3, Velotto, Aicardi 2, Hallock, Negri. All. Sandro Sukno.

Arbitri: Stefano Pinato e Marco Piano (Genova). Delegato Fin: Enzo Carannante (Torino).

Note. Uscito per limite di falli Rocchi nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Savona 2 su 11 più 1 rigore realizzato, Pro Recco 11 su 15.