Seconda Categoria: Spotornese vittoriosa sullo Yepp Albenga

Savona. La seconda giornata di ritorno del girone B si apre con l’anticipo serale tra Spotornese e Yepp Albenga che si gioca al Ruffinengo di Legino, in questa stagione terreno di casa dei biancazzurri.

La Spotornese, che tra quattro giorni tornerà in campo a Cisano per il recupero dell’incontro non disputato domenica scorsa, condivide la terza posizione con il Borgio Verezzi. La società albenganese, invece, è ancora ferma al palo, senza punti in classifica. All’andata i biancazzurri vinsero 2 a 0.

La cronaca.

Spotornese – Yepp Albenga 3-1 (p.t. 2-0)

Massimo Peluffo e Luca Calcagno schierano la Spotornese con Filippi, Basso, Bovero, Nocerino, Crovella (cap.), Ferro, Piccardo, Chessa, Pellizzari, Vanara, Carminati.

A disposizione: Marangon, Galluzzo, Dorigo, Lione, Manfrini, Novello, Colombino, Puppo, Calcagno.

Ferruccio Vio presenta lo Yepp Albenga col seguente undici: Diao, Bha, Bazzarini, Guindo, Sanyang, Peverelli, Zemma (cap.), Gianetti, Botta, Casa, Kuyateh.

Riserve: Habib, Bonelli, Galdima, De Cola, Badjie, Campobello, Capezio.

Arbitra Christian Bergonzi della sezione di Savona.

Come consuetudine, si gioca in una serata molto ventosa. Si comincia alle 21,06. I biancazzurri sono, come in ogni incontro, sostenuti dall’incitamento dei propri tifosi.

Sono i padroni di casa a fare la partita, protesi all’attacco fin dalle prime battute. La formazione ingauna, che nel primo tempo è in favore di vento, cerca di chiudere gli spazi e provare delle ripartenze.

Al 6° punizione per lo Yepp, direttamente tra le braccia di Filippi.

Al 7° Spotornese vicina al vantaggio: Pellizzari calcia a botta sicura, traversa.

Punizione da posizione laterale per i locali. La calcia Vanara direttamente verso la porta, la palla passa tra una selva di gambe, il portiere non riesce a respingerla e finisce in rete. 1 a 0.

Al 9° punizione per lo Yepp, la batte Zemma: alta di poco.

Al 15° cambio nella Spotornese: esce Vanara per uno stiramento, entra Colombino.

Al 17° punizione dal limite da posizione interessante per i biancazzurri. Pellizzari conclude sulla barriera, poi riprende, ancora respinta. Ripartenza ospite, subito fermata.

Al 19° ancora un calcio piazzato dal limite per la Spotornese. Calcia Pellizzari, nuovamente sulla barriera. Il possesso palla resta ai biancazzurri, palla rimessa in mezzo, Pellizzari di testa insacca. 2 a 0.

Al 22° Yepp Albenga pericolosa su una ripartenza, Filippi è costretto ad uscire dall’area per sventare. Punizione dal limite di Zemma, centrale: Filippi si accartoccia a terra e blocca.

Al 26° corner per la Spotornese. Battuto a rientrare, allontanato dalla difesa. Un minuto dopo altro tiro dalla bandierina per i locali, Guindo di testa respinge.

Al 27° cambio tra i pali dello Yepp: esce Diao, entra Habib.

Al 34° terza punizione dal limite a favore della Spotornese. Ancora affidata al mancino di Pellizzari: alta sopra la traversa.

Al 35° ancora punizione per la Spotornese nei pressi dell’area, palla in mezzo respinta da Sanyang. In ripartenza lo Yepp non riesce ad incidere.

Al 43° nuovo calcio da fermo del limite dell’area per i locali; tentativo di schema, Sanyang allontana.

Due minuti di recupero. Ennesima punizione, dai diciotto metri: calcia Pellizzari, respinta dalla barriera.

Si va al riposo sul risultato di 2 a 0 per la Spotornese.

Secondo tempo. Tra i locali ci sono Manfrini e Novello, al posto di Carminati e Chessa.

Ora il vento soffia in favore della Spotornese.

Al 4° punizione per lo Yepp da buona posizione. Calcia Zemma, la barriera salta e respinge.

Al 6° bella azione di Piccardo che mette palla in mezzo, Pellizzari prova la conclusione da posizione defilata: alta.

All’11° terza rete della Spotornese. Conclusione di Pellizzari, nel tentativo di allontanare un giocatore ospite infila la propria porta. 3 a 0.

Al 15° calcio d’angolo per i padroni di casa; palla messa fuori area, palla da Manfrini a Ferro che calcia fuori.

La partita, col risultato ormai acquisito, scorre a basso ritmo. Lo Yepp cerca di fare qualcosa in più per segnare il gol della bandiera; la Spotornese si difende in maniera ordinata e comunque non rinuncia ad attaccare, seppur con meno foga.

Al 22° rinvio maldestro di Bha, corner. Palla respinta in fallo laterale.

Al 23° ennesimo corner per la Spotornese. Piccardo cerca di colpire di testa ma non ci arriva, palla sul fondo.

Al 24° finisce la partita di Piccardo, sostituito con Lione.

Al 33° rimpallo favorevole per Pellizzari che però, a tu per tu col portiere, calcia alto.

Al 35° bella imbucata per Colombino, la cui conclusione si stampa sul palo alla destra di Habib.

Al 36° corner per lo Yepp; calciato lungo, sulla parte opposta riceve Casa, il cui tiro non impensierisce Filippi.

Nel recupero arriva il gol dello Yepp Albenga con Zemma che si presenta solo davanti a Filippi e lo batte. 3 a 1.

Finisce col successo della Spotornese col risultato di 3 a 1. Una gara che si è messa subito in discesa per i biancazzurri, poi bravi a controllarla senza correre rischi.

In classifica, in attesa dei risultati di domani, la Spotornese si porta in seconda posizione con 23 punti; lo Yepp Albenga resta fermo a 0.