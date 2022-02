Seconda Categoria: porte girevoli a Plodio, saluta Picalli e ritorna Horma

Movimenti di mercato in casa Plodio, squadra impegnata al vertice del girone “C” di Seconda Categoria.

Andrea Picalli, centrocampista offensivo, classe 1988, lascia il club a titolo definitivo per approdare alla Carcarese. “A lui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno e la dedizione profusi per la causa biancoblù e il nostro in bocca al lupo per il suo futuro sportivo”, scrive la società.

In entrata invece, dalla Rocchettese, a titolo temporaneo arriva Badr Horma, centrocampista, leva 1996. “A lui – scrive il club – va il nostro bentornato, certi che il suo sarà un contributo importante al raggiungimento dei nostri obbiettivi, le sue qualità non si discutono e andrà a rinfoltire un reparto in carenza numerica. A lui gli auguriamo innumerevoli successi con la nostra maglia”.