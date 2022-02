Seconda Categoria, il live di Rocchettese-Carcarese “B”: sfida importante in ottica playoff

LIVE: ROCCHETTESE – CARCARESE 3-1 (4’ e 53’Rollero, 67’ Concas, 75’ Carta)

40’ Partita in fase di stallo

36’ è il turno di Mancinelli che prende il posto di Clemente

35’ Bracco M. per Veneziano

32’ Vastola per Ciappellano

30’ TRIS! La Rocchettese si riporta a distanza di sicurezza: Manjang serve in area Carta che infila all’angolino

27’ Diop lascia spazio a Giuliano

25’ Bomber Rollero esce per Gerace

24’ Carle rileva Zerbini

22’ GOOOOOL! Accorcia le distanze la Carcarese con Concas che al limite si gira e calcia all’angolino, imprendibile per Bastoni

17’ Tirocross di Rollero che si schianta sulla traversa

10′ Triplice cambio: per la Rocchettese Bracco A. per Adosio e Manjang per Bianchin; per la Carcarese Picalli prende il posto di Reale

8′ RADDOPPIO! Sugli sviluppi di una rimessa laterale, la palla arriva a Rollero che si gira e da fuori area lascia partire una gran botta che si infila quasi all’incrocio dei pali

5′ Punizione di Carta, tocca Gallione, ma Briano risponde presente anche nel batti e ribatti successivo

1′ Via alla ripresa, mister Siri si gioca il jolly Branchetti che prende il posto di Revelli

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo

36’ Carta prova ad ubriacare i difensori biancorossi, ma dopo i dribbling pecca di imprecisione nel tiro

24’ Ammonito Vallecilla che non rispetta la distanza su punizione

21’ Occasionissima per la Carcarese: sugli sviluppi di una rimessa laterale, la palla arriva a Reale che tutto solo in area c’entra il portiere

18’ Punizione di Carta, Veneziano ci prova di testa ma non c’entra lo specchio

17’ Tentivo di sfondamento di Clemente, la palla finisce sul fondo

14’ Fase combattuta del match, la Carcarese ha alzato il baricentro ma le condizioni del campo rendono difficile il fraseggio

4’ GOOOOOL! Subito in avanti la Rocchettese: imbucata di Carta per bomber Rollero che davanti a Briano buca la rete

Si parte alle 15:17, a causa dell’arrivo in ritardo dell’arbitro

PRIMO TEMPO

Cairo Montenotte. Importante sfida in ottica playoff per la Carcarese “B”, che questa domenica pomeriggio sfiderà in trasferta la Rocchettese. Si gioca al Giuseppe Bonifacino, fischio d’inizio alle ore 15:05 (la partita comincerà 5 minuti dopo rispetto all’orario regolare come segno di protesta scelto dalla Figc contro la guerra in Ucraina).

Diverso il morale delle due formazioni. Da una parte i padroni di casa cercano il riscatto dopo la sconfitta subita nel derbissimo contro il Dego, la seconda consecutiva del 2022, anno che finora ha portato ai rossoblù solo tre punti. In casa Carcarese, invece, è più alto l’entusiasmo: nel girone di ritorno sono due le vittorie e una la sconfitta, ma solo di misura contro la capolista.

Come detto quella di oggi sarà una partita importante nella lotta playoff in cui vogliono assolutamente entrare anche i biancorossi di mister Siri, ora sesti e distanti 4 punti proprio dalla Rocchettese che occupa la quarta posizione in classifica, a quota 20.

All’andata la gara era terminata 1 a 0 per la squadra di Croci grazie al 50° gol in rossoblù di Mattia Carta. Una partita combattuta fino all’ultimo, in cui la Rocchettese si è dimostrata più determinata e concreta, riuscendo ad uscire dal Corrent con i tre punti, nonostante per oltre 40 minuti abbia giocato in 10 uomini..

FORMAZIONI

ROCCHETTESE: Bastoni, Cisse, Gallione, Rosati, Veneziano, Vallecilla, Zerbini, Bianchin, Adosio, Carta, Rollero. A disp.: Buscaglia, Bracco M., Viazzo, Bracco A., Carle, Monni, Botta, Gerace, Manajang. All. Mario Croci

CARCARESE: Briano F., Diop, Gavacciuto, Torrello, Tacchini, Ciappellano, Reale, Revelli, Clemente, Concas, Briano M. A disp.: Odella, Giuliano, Giampieri, Vastola, Mancinelli, Picalli, Branchetti. Al Matteo Siri

ARBITRO: Giorgio Todorovich di Savona