Seconda Categoria, Borgio e Priamar a confronto per l’alta quota. La cronaca dell’incontro

BORGIO VEREZZI 1 (49′ rig Morelli) vs PRIAMAR 2 (2′ Bianco, 23′ Ferrigno)

Borgio Verezzi – Buon pomeriggio a tutti i nostri lettori appassionati di calcio.

Un pomeriggio di sole è lo scenario di una partita ricca di spunti: Borgio e Priamar si sfideranno per allontanarsi o superarsi tra loro, provando a continuare il loro percorso finora decisamente positivo. I padroni di casa avranno un occasione per spazzare via tutta la confusione creata in settimana a seguito delle dimissioni di Tuninetti, anche se Cordiale ha dichiarato che la scelta è stata assolutamente accettata per i valori della forte amicizia che lo lega all’ex DS.

Le formazioni ufficiali:

Borgio Verezzi: Bracco, Pascarella, Tassisto, Morelli, Rasetto, Roascio, Briozzo, Patitucci, Zanatta, Pollero, Bertozzi. A disposizione di mister Fabio Cordiale ci sono: Mantoan, Fiorito, Furnari, Antonelli, Stegaru, Colantoni, Fornari, Frione, Vona.

Priamar: Quaranta, Fiore, Bardhi, Colombi, Delpiaz, Bisio, Vallone, Bianco, Cuka, Esposito, Ferrigno. A disposizione di mister Alessio Bresci ci sono: Mandaglio, Barba, Cyrbja, Lavagna, Altomare, Quaglia, Bianchi, Alazagcuni, Saturini.

Dirige l’incontro il signor Jan Pierscinski della sezione di Albenga.

La cronaca

Primo tempo

1′ Calcio d’inizio, si comincia!

2′ BIANCO! SUBITO IN VANTAGGIO LA PRIAMAR! Il numero 8 si avventa in area e approfitta della confusione nella difesa rossoblù e deposita in rete.

7′ Il Borgio sembra aver subito un contraccolpo immediato dalla rete del vantaggio ospite, ma la partita è appena iniziata e sarà importante riuscire a superare questo momento.

13′ Rasetti calcia da fuori area con sicurezza ma la palla finisce fuori: il Borgio sta reagendo.

16′ Ancora Rasetti, dopo una bella azione corale, calcia verso la porta ribadendo la presenza di carattere nel voler subito riequilibrare l’incontro.

18′ Quaranta dolorante dopo uno scontro fortuito con Pascarella durante un calcio d’angolo: soccorso prontamente e pronto a riprendere il gioco.

21′ Bertozzi cerca di colpire dai 25 metri su punizione, bravo Quaranta a bloccare la sfera.

23′ IL RADDOPPIO DELLA PRIAMAR CON FERRIGNO! Altro errore della difesa casalinga che, non riuscendo ad allontanare la sfera, fa finire la sfera sui piedi del numero 11 ospite, bravo a depositare in rete da fuori area. Cordiale è su tutte le furie.

30′ Ammonito Cordiale per proteste

31′ La Priamar ha l’occasione per il tris con Fiore: pallone che finisce a lato di pochissimo, il Borgio è tornato a sragionare.

34′ Patitucci sfiora il gran gol di punizione da una posizione molto defilata, Quaranta devia la sfera salvando i suoi.

35′ Ammonito anche Pascarella per proteste.

46′ Fischia due volte Pierscinski, la Priamar conduce 2-0.

Il Borgio non sembra essere sceso in campo con il giusto atteggiamento, e la prova è la rabbia di Fabio Cordiale che dovrà dare la carica giusta per aiutare la squadra a ribaltare l’incontro.

Secondo tempo

La ripresa inizia con delle modifiche di formazione per Cordiale: entrano Antonelli, Fornari e Stegaru per Zanatta e Bertozzo e Pollero

4′ CALCIO DI RIGORE PER IL BORGIO! Il neoentrato Stegaru entra in area e viene steso, procurandosi l’occasione che può riaprire il match: parte Morelli, RETE! IL BORGIO LA RIAPRE!

7′ Cambia anche la Priamar: fuori Vallone per Alananzagouni.

9′ Ammonito Esposito per un fallo a centrocampo, la Priamar inizia ad innervosirsi.

13′ Si fa ammonire per proteste Antonelli e, nel frattempo, Bresci pensa ad un altro cambio: fuori Colombi per Altomare.

16′ IL BORGIO STA SPINGENDO FORTE! Prima con la conclusione ravvicinata di Antonelli, con un bravo Quaranta a rispondere, i ragazzi di Cordiale stanno dimostrando di essere entrati decisamente con un altro piglio.

18′ QUARANTA STREPITOSO SU TASSISTO! Il numero 3 calcia molto bene una punizione da ottima posizione, l’estremo difensore si supera e devia in corner. Lo stesso Quaranta si accascia dolorante, soccorso dai suoi.

21′ Altro cambio per la Priamar: dentro Cyrbja per Fiore.

23′ Cambio effettuato anche da Cordiale: fuori Briozzo per Mattia Furnari.

29′ LA PRIAMAR INCREDIBILMENTE FALLISCE UNA GHIOTTISSIMA OCCASIONE! Bianco calcia in porta e Bracco si fa sfuggire la palla dalle mani; incredibilmente Alananzagouni spara fuori da una distanza veramente ravvicinata.

31′ Altra mossa di Cordiale: fuori Patitucci per l’espertissimo “Chicco” Vona.

33′ BORGIO IN DIECI UOMINI! Il direttore di gara ha espulso Rasetto, reo di aver tirato una manata a un giocatore ospite: la decisione non è assolutamente condivisa dall’ambiente locale, ma per il Borgio la strada è sempre più in salita.

35′ INCREDIBILE, ALTRA ESPULSIONE PER IL BORGIO! Pascarella si becca il secondo giallo, facendo rimanere i suoi in 9 contro 11.

40′ Ammonito Alananzagouni tra le fila ospiti, la partita sta volgendo al termine e il nervosismo sale sempre di più.

43′ Ultimo cambio per la Priamar: fuori l’autore del secondo gol, Ferrigno, per Lavagna.

44′ Ammonito Bianco per un fallo che scaturisce un’importante punizione.

45′ L’arbitro segnala 3 minuti di recupero scaturendo l’ira di Cordiale, che viene ammonito per la seconda volta e deve abbandonare il campo.

47′ La Priamar sta chiudendo in avanti la partita, si aspettano solo il fischio finale.