Seconda Categoria “B”: San Francesco Loano a valanga, alla Priamar il big match play off

Vincono le tre big del torneo. Partite facili sulla carta che si sono rivelate tali anche nella realtà per Spotornese e San Francesco Loano, che si sono sbarazzate di Yepp Albenga e Quiliano&Valleggia “b”. Più complicata la vita della Priamar Liguria, che era impegnata in trasferta nel big match play off contro il Borgio Verezzi. I ragazzi di Alessio Bresci sono riusciti ad avere la meglio imponendosi 2 a 1.

La classifica: San Francesco Loano 28; Priamar Liguria 24; Spotornese 23; Borgio Verezzi 20; Cisano 15; Nolese 11; Varazze e White Rabbit 10; Quiliano&Valleggia 6; Yepp Albenga 0.

[in attesa del termine di Varazze Don Bosco “B” vs Cisano]

Spotornese 3 (Pellizzari, Pellizzari, Pellizzari) – Yepp Albenga 1 (Zemma)

Spotornese: Filippi, Basso, Bovero, Nocerino, Crovella, Ferro, Piccardo, Chessa, Pellizzari, Vanara, Carminati. A disposizione: Marangon, Galluzzo, Dorigo, Lione, Manfrini, Novello, Colombino, Puppo. Allenatore: Calcagno.

Yepp Albenga: Diao, Bha, Bazzarini, Guindo, Sanyang, Peverelli, Zemma, Gianetti, Botta, Casa, Kuyateh. A disposizione: Habib, Bonelli, Galdima, De Cola, Badjie, Campobello, Capezio. Allenatore: Vio.

Borgio Verezzi 1 (Morelli) – Priamar Liguria 2 (Bianco, Ferrigno)

Borgio Verezzi: Bracco, Pascarella, Tassisto, Morelli, Rasetto, Roascio, Briozzo, Patitucci, Zanatta, Pollero, Bertozzi. A disposizione: Mantoan, Fiorito, Furnari, Antonelli, Stegaru, Colantoni, Fornari, Frione, Vona. Allenatore: Cordiale

Priamar Liguria: Quaranta, Fiore, Bardhi, Colombi, Delpiaz, Bisio, Vallone, Bianco, Cuka, Esposito, Ferrigno. A disposizione: Mandaglio, Barba, Cyrbja, Lavagna, Altomare, Quaglia, Bianchi, Alazagcuni, Saturini. Allenatore: Bresci.

Nolese 1 (Battaglia) – White Rabbit United 1 (Candolo)

Nolese: Paonessa G, Marengo, Semry, Gibba, Aonzo, Valdora, Limito, Godena, Mombrini, Dabove, Battaglia. A disposizione: Paonessa M, Marengo, Bordone, Dakoli, Pastorino, Gandoglia, Ravera, Dakaj, Yupanqui. Allenatore: Balbo.

San Francesco Loano 7 (Rossignolo 2, Antonelli, Guallini, Bianco, Littarelli, Totaro) – Quiliano&Valleggia 0

San Francesco Loano: Alberico, Patacchini, Torrengo, Quartieri, Bianco, Illiano, Rembado, Antonelli, Rossignolo, Insolito, Bianco. A disposizione: Accame, Simonetti, Littarelli, Guallini, Gualerzi, Pastorino, Esposito, Patitucci, Totaro. Allenatore: Sardo.

Quiliano&Valleggia:Vasoli, Naccarato, Dodino, Bertola C, Armellino, Massa, Gregoretti, Bertola M, Alvarado, D’Amico, Ymeri. A disposizione: Gallinari, Di Bartolo, Briano, Dandriccio, Stranieri. Allenatore: Pansera.

Varazze “b” – Cisano

[IN CORSO]