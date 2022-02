Seconda Categoria “B”: prime cinque battono ultime cinque, torneo sempre più spaccato

Dodicesima giornata senza soprese nel girone “B” di Seconda Categoria. Vincono infatti le prime cinque, a testimonianza di come sia un campionato spaccato in due tronconi netti: fino al Cisano si può sperare nella promozione, dal Varazze “B” compreso in giù, anche per questioni di regolamento, si lotta per la salvezza, per quanto fittizia visto che non esiste più la Terza Categoria da quasi un decennio.

La classifica: San Francesco Loano 31; Spotornese e Priamar 27; Borgio Verezzi 23; Cisano 19; Varazze 13; Nolese 11; White Rabbit 10; Quiliano&Valleggia 6; Yepp Albenga 0.

White Rabbit 1 – San Francesco Loano 7 (Antonelli 3, Esposito, Donà, Totaro, Rembado)

San Francesco Loano: Alberico, Murru, Donà, Torrengo, Insolito, Illiano, Bianco, Antonelli, Rossignolo, Totaro, Esposito. A disposizione: Accame, Patacchini, Bianco, Quartieri, Simonetti, Gentile, Rembado, Patitucci, Caretti. Allenatore: Sardo.

Priamar Liguria 3 (Altomare, Vallone, Cuka) – Nolese 0

Priamar Liguria: Quarante, Fiore, Bardhi, Altomare, Dalpiaz, Bisio, Vallone, Bianco, Cuka, Lavagna, Ferrigno. A disposizione: Mandaglio, Barba, Morando, Quaglia, Colombi, Marouf. Allenatore: Bresci.

Nolese: Paonessa G, Pastorino, Aonzo, Attolini, Gibba, Ravera, Limito, Marengo, Tatone, Dabove, Restuccia. A disposizione: Fontana, Paonessa M, Semry, Yupanqui, Battaglia, Mandraccio. Allenatore: Balbo.

Quiliano&Valleggia 1 (Briano) – Spotornese 4 (Puppo 3, Lione)

Quiliano&Valleggia: Gallinari, Munoz, Dodino, Mora, Armellino, Massa, Cabrera, Magnani, D’Amico, Briano, Ymeri. A disposizione: Sassi, Di Bartolo, Migliore, Bertola, Rivera, Mazzarella, Martino, Espinoza. Allenatore: Pansera.

Spotornese: Filippi, Manfrini, Galluzzo, Nocerino, Crovella, Ferro, Lione, Dorigo, Puppo, Colombino, Carminati. A disposizione: Genta, Marangon, Amorelli, Basso, Bovero, Ottonello, Manfrini, Novello, Canale, Pellizzari. Allenatore: Calcagno.

Varazze Don Bosco 1 (Lanteri) – Borgio Verezzi 2 (Fornari, Bertozzi)

Varazze Don Bosco: Foddanu, Panucci, Tedesco, Rebagliati M, Gambaruto, Cimolato, Ziggio, Rebagliati F, Lanteri, Botto, Cambiganu S. A disposizione: Malinverni, Cambiganu E, Trevisol, Valle, Berlanzoli, Merani, Foddanu G. Allenatore: Granone.

Borgio Verezzi: Bracco, Furnari, Tassisto, Bertozzi, Briozzo, Roascio, Stegaru, Pollero, Frione, Fornari, Zanatta. A disposizione: Tuninetti, Fiorito, Vona, Decia, Piccinino. Allenatore: Cordiale.

Yepp Albenga 1 – Cisano 2 (Merrase, Munì)

Cisano: Cisano: Grillo, Barchi, Mantero, Muscio S, Garofalo, Munì, Bottero, Sportelli G., Merrase, Ghirardo, Magliano.

A disposizione: Dallapria, Montina, D’Auria, De Luca, Santanelli, Muscio L, Simondo. Allenatore: Sportelli-Pellegrino