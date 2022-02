Seconda Categoria “B”: la San Francesco Loano prosegue bene, la Priamar riparte, Borgio fermato sul pari

La San Francesco Loano ha ricominciato la corsa superando per 8 a 0 lo Yepp Albenga. Un risultato extra large pronosticabile ma non di certo scontato dopo una così lunga sosta. La Priamar Liguria aveva finito il 2021 con qualche pareggio di troppo, la squadra di Bresci ha però beneficiato della sosta e si è imposta 3 a 0 contro il Varazze “B”. Al contrario, il lanciato Borgio Verezzi non è riuscito ad andare oltre l’1 a 1 contro White Rabbit United. Pareggio con gli occhiali tra il Quiliano&Valleggia e la Nolese. Non è scesa in campo la Spotornese, che avrebbe dovuto vedersela contro l’ostico Cisano. Match rinviato causa covid.

Classifica: San Francesco Loano 25; Priamar Liguria 21; Spotornese e Borgio Verezzi 20; Cisano 15; Varazze e Nolese 10; White Rabbit 9; Quiliano&Valleggia 6; Yepp Albenga 0.

*Cisano e Spotornese hanno giocato una partita in meno.

Priamar Liguria 3 (Marouf, Esposito, Fiore) – Varazze “B” 0

Priamar Liguria: Quaranta, Fiore, Cyrbja, Colombi, Dalpiaz, Bisio, Cuka, Altomare, Bianchi, Marouf, Ferrigno. A disposizione: Mandaglio, Bardhi, Hasani, Lavagna, Esposito, Quaglia. Allenatore: Bresci.

Varazze “B”: Foddanu Ge, Panucci, Trevisol, Cambiganu, Rebagliati, Cimolato, Valle, Merani, Lanteri, Botto, Foddanu Gio. A disposizione: Volpe, Gambaruto, Taglienti, Bruzzone. Allenatore: Granone.

Quiliano&Valleggia 0 – Nolese 0

Quiliano&Valleggia: Vasoli, Bertola C, Bondi, Munoz, Armellino, Massa, Caruzzo, Cabrera, Alvarado, Ymeri, Salutario. A disposizione: Gallinari, Bertola M, Dodino, Di Bartolo, Naccarato, Gregoretti, Mora, D’Amico, Ganduglia. Allenatore: Pansera.

Nolese: Paonessa G, Marengo M, Semry, Aonzo, Dakaj, Yupanqui, Valdora, Godena, Gibba, Dabove, Gandoglia. A disposizione: Paonessa M, Marengo N, Attolini, Mombrini, Pastorino, Riesi, Restuccia. Allenatore: Balbo.

White Rabbit United 1 (Apicella) – Borgio Verezzi 1 (Fornari)

White Rabbit United: Albanio, Podda, Bardhi, Panaro, Gjepali, Meli, Nerjaku, Berardi, Apicella, Giordanella, Episcopo. A disposizione: Gualberti, Fanello, John, Mosca, Puglia. Allenatore: Arco.

Borgio Verezzi: Bracco, Allisiardi, Tassisto, Stegaru, Rasetto, Roascio, Briozzo, Patitucci. Fione, Morelli, Pollero. A disposizione: Mantoan, Pascarella, Tuninetti, Bertozzi, Furnari, Colantoni, Fornari, Zanatta, Vona. Allenatore: Cordiale.

Yepp Albenga 0 – San Francesco Loano 8 (Insolito, Rossignolo, Rossignolo, Scannapieco, Patacchino, Pastorino, Torrengo, Bella)

Yepp Albenga: Infante, Camporello, Bazzarini, Takau, Bah, Icunateh, Zenna, Gianetti, Gattuso, Peverelli, Casa. A disposizione: Diao, Diano, Bonelli, Diane, Spazian, De Cola, Baojie, Carello, Botta. Allenatore: Vio.

San Francesco Loano: Alberico, Patacchini, Torrengo, Guallini, Scannapieco, Murru, Rembado, Antonelli, Rossignolo, Insolito, Esposito. A disposizione: Rosso, Littarelli, Illiano, Bianco M, Quartieri, Pastorino, Bella, Bianco L, Caretti. Allenatore: Sardo.