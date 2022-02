Seconda Categoria, all’Ellena c’è aria di big match. La cronaca di San Francesco Loano-Priamar

SAN FRANCESCO LOANO 0 vs PRIAMAR 1 (25′ Esposito)

Buon pomeriggio a tutti dallo stadio Ellena di Loano.

Tempo di big match in Seconda Categoria, dove si sfideranno due formazioni che puntano al vertice della classifica: la San Francesco Loano contro la Priamar, la prima per allungare e la terza per accorciare e, così facendo, rendere sempre più intrigante la corsa per la promozione diretta.

L’esperienza di Enrico Sardo contro la caparbietà giovanile di mister Alessio Bresci potrebbero aggiungere alcuni spunti interessanti in questa importante sfida, che inizierà 5 minuti più tardi attenendosi alle disposizioni della FIGC in relazione ai tristi fatti in Ucraina.

Le formazioni ufficiali:

San Francesco Loano: Alberico, Murru, Donà, Scannapieco, Insolito, Illiano, Rembado, Antonelli, Rossignolo, Esposito, Bianco. A disposizione di mister Enrico Sardo ci sono: Accame, Patacchini, Torrengo, Bianco, Patitucci, Quartieri, Caretti, Totaro, Pastorino.

Priamar: Quaranta, Fiore, Bardhi, Colombi, Dal Piaz, Bisio, Vallone, Bianco, Cuca, Esposito, Ferrigno. A disposizione di mister Alessio Bresci ci sono: Mandaglio, Monteleone, Morando, Saturni, Cybbsa, Quaglia, Altomare, Bianchi, Alazagouni.

L’arbitro dell’incontro è il signor Stefano Doglio della sezione di Savona.

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischio d’inizio, comincia la gara!

5′ Arriva la prima ammonizione della partita: Bardhi entra duro su Rembado e si becca il giallo.

7′ La prima occasione della gara è del Loano, con la punizione ben battuta da Antonelli che però trova una deviazione, spedendo il pallone in corner.

12′ Padroni di casa vicinissimi al gol! Sugli sviluppi di un corner la palla arriva dalle parti di Rembado che manda fuori, ottima occasione per andare in vantaggio.

13′ Viene ammonito anche Insolito per la San Francesco, mentre Esposito chiama il cambio sentendo tirare: al suo posto entra Totaro.

15′ Altra ammonizione per i locali, a beccarsela è Donà.

25′ ESPOSITO PORTA IN VANTAGGIO LA PRIAMAR! Il numero 10 ruba palla alla difesa rossoblù, che si lamenta per un fallo, ma il direttore fa proseguire e finisce davanti ad Alberico, depositando in rete un pallone che inizia a pesare tantissimo.

30′ Primi trenta minuti trascorsi con una San Francesco che ha gestito il pallino del gioco e con una Priamar compatta e pronta a ripartire; cinque minuti fa c’è stata la riuscita di questa tattica, consapevole del tipo di partita che andava fatta all’Ellena.

38′ OCCASIONE SAN FRANCESCO! Un cambio di gioco arriva dalle parti del solitario Rembado che, sulla destra, avanza verso la porta difesa da Quaranta: l’estremo difensore esce bene e manda in angolo.

40′ LA PRIAMAR VICINISSIMA AL RADDOPPIO! Bianco avanza sulla sinistra, dopo essersi liberato di tre giocatori avversari, e un rimpallo su un difensore locale fa carambolare la palla dalle parti di Vallone. Il numero 7 calcia di prima intenzione, ma la sfera non si abbassa quanto basta per insaccare in rete.

41′ Bresci decide già di cambiare: fuori l’ammonito Bardhi per Cybbja.

43′ Situazione confusa all’Ellena: Antonelli serve un gran cross in area ma viene fischiato fallo in attacco, con Quaranta che si accascia nuovamente a terra facendo imbestialire il pubblico di casa. In campo si crea una mischia, poi sciolta dopo un minuto, con il portiere imbeccato dalla gente per ulteriori perdite di tempo: di tutta risposta arrivano gli applausi di Quaranta, con Bresci su tutte le furie con quest’ultimo per la reazione.

45′ L’arbitro ha segnalato 3 minuti di recupero.

48′ Finisce qui la prima frazione: la Priamar va negli spogliatoi in vantaggio, la San Francesco è chiamata a rincorrere.

Gli ospiti passano in vantaggio di forza dimostrando di avere il giusto atteggiamento in una sfida decisamente importante, mentre i locali amministrano ma non stanno concretizzando; servirà meno confusione e più grinta per riuscire a rimettere in piedi la gara.

Secondo tempo

1′ Riprende il gioco all’Ellena, dovrà essere un secondo tempo di fuoco.

6′ REMBADO SFIORA NUOVAMENTE LA RETE! Il numero 7 calcia verso la porta ma la palla finisce fuori, la San Francesco Loano però sembra essere rientrata in campo con il piglio giusto.

8′ Ammonito Quaranta per una nuova perdita di tempo, con la tribuna che applaude goliardicamente il direttore di gara.

11′ ANCORA REMBADO, ANCORA UN’OCCASIONE SPRECATA! Il giocatore rossoblù è decisamente sfortunato oggi e, trovandosi la sfera tra i piedi, calcia di prima intenzione ma spedisce alto.

15′ Lo stesso Rembado viene ammonito per un eccesso di reazione.

16′ Un minuto arriva un’altra ammonizione, stavolta per Fiore della Priamar

17′ Tre ammonizioni in un minuto, bizzarro ma vero: a prendersi il giallo è il numero 7 della Priamar, Vallone.

20′ Cambiano entrambi i tecnici: Sardo manda in campo Patitucci per Rembado, mentre Bresci sostituisce Colombi per Altomare.

24′ Scannapieco entra anche lui nella lista degli ammoniti, molto ampia per giunta.

25′ Morando per Fiore, ecco il terzo cambio per Bresci.

28′ Totaro ci prova dalla lunga distanza, ma la conclusione termina alta sopra la traversa.

30′ Ultimi 15 minuti di gioco che vedono ancora lo stesso parziale dal primo tempo: la Priamar difende ordinata e la San Francesco attacca, tuttavia in modo confuso. Servirà un episodio per cambiare le sorti della gara.

31′ La Priamar cambia ancora: fuori Cuka per Bianchi.

34′ OSPITI VICINI AL RADDOPPIO, SOSPIRO DI SOLLIEVO PER ALBERICO! L’estremo difensore ex Pietra Ligure rinvia male e intercetta Altomare, che calcia subito verso la porta ma il risultato è un tiro debole che finisce tra le sue braccia: che rischio per la San Francesco!

36′ Totaro alza troppo la gamba è viene ammonito dal direttore di gara.

37′ Sardo effettua un doppio cambio alla ricerca del pari: fuori Scannapieco e Insolito per Torrengo e Caretti.

39′ Si fa male Antonelli che esce dal campo dolorante, al suo posto Sardo fa entrare Quartieri.

41′ Ammonito anche Torrengo per un fallo a centrocampo.

43′ Accame fa compagnia a Torrengo, ammonito anche lui.

45′ Cinque minuti segnalati dal direttore di gara, che nel frattempo assegna una punizione molto interessante per i locali: Torrengo prova a piazzarla ma la palla esce di pochissimo!

47′ I ragazzi di Bresci continuano a difendere bene l’arrembaggio dei loanesi, consapevoli della gigantesca importante di questa vittoria.