Scontro Lega-Toti, il Pd di Pietra: “La Lega dov’era quando andavano date le risposte necessarie sul punto nascite?”

Pietra Ligure. “Prendiamo atto di questo vostro miracoloso risveglio tardivo. Nel frattempo potreste provare a scusarvi con chi ha riposto in voi molta fiducia e che, in questo lungo periodo, si è sentito abbandonato su una materia così delicata come quella della salute pubblica”. Lo dicono i rappresentanti del circolo Pd di Pietra Ligure ai consiglieri regionali e ai rappresentanti liguri della Lega, che nei giorni scorsi hanno attaccato il governatore Giovanni Toti specie sulla gestione della sanità. Un attacco che, nel ponente savonese, ha finito per comprendere anche e soprattutto la perdurante chiusura del punto nascite del Santa Corona.

“Il 2 di febbraio ricorre il giorno della Candelora che, a detta di un proverbio popolare, se il clima è mite si può presagire che l’inverno sia terminato. Quest’anno, stando alle previsioni, la primavera dovrebbe essere anticipata. Di questo se ne sono persino accorti gli stati maggiori della Lega ligure che hanno deciso di uscire dal loro torpore istituzionale e hanno interrotto un lungo letargo, che dura da oltre 440 giorni. Si perché, grazie soprattutto agli effetti delle quirinarie, gli amici del Carroccio hanno deciso di sferrare un duro attacco al presidente Toti che sembra, per il vero, più una resa dei conti piuttosto che un resuscitato interesse verso la questione del punto nascite di Pietra Ligure. Sì, Mattarella può fare anche miracoli suo malgrado”.

“Presa di posizione dura nei confronti dell’amministrazione regionale da parte dell’onorevole Sara Foscolo e del Dottor Brunello Brunetto, che hanno deciso di attaccare duramente Toti sul tema della riapertura del punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure chiuso da tanto (troppo) tempo. Il reparto è stato chiuso infatti da più di un anno e, in questo lungo periodo, si sono mossi gli amministratori locali, il circolo PD di Pietra Ligure, la società civile che si è costituita in comitati spontanei, presenti e ben organizzati e alcune forze politiche”.

“La Lega dov’era quando andavano date le risposte necessarie? – si domandano i Dem pietresi – Il Partito Democratico ancora nei giorni scorsi, ha denunciato con forza queste e altre situazioni drammatiche che affliggono tutti gli ospedali della provincia di Savona ponendo l’attenzione (qualora ce ne fosse ancora bisogno) sull’incapacità di questa amministrazione di centrodestra, ormai in carica da più di 7 anni, di gestire il problema. Scusateci se vi abbiamo disturbato per così tanto tempo”.