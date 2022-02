Sciopero Tpl, presidio davanti alla Provincia: “Olivieri il tempo è scaduto”

Savona. “Chiediamo un incontro entro martedì 1 marzo. Il presidente della Provincia sostiene di dover fare ulteriori verifiche da settembre ma questo provoca solo rallentamento all’iter di affidamento in house. I patti parasociali vanno firmati subito. Olivieri il tempo è scaduto“. A dirlo è Simone Turcotto della Cgil Savona.

Decine di persone, tra lavoratori e sindacalisti, davanti a Palazzo Nervi per sollecitare il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri a concludere l’iter e a essere ricevuti.

Al momento i patti parasociali (documento propedeutico all’inserimento di Tpl Linea nell’elenco delle aziende in house) è stato approvato da tutti i consigli comunali ma manca ancora la firma dei sindaci di tutti i Comuni.

Lo sciopero indetto per oggi riguarda il personale viaggiante e graduato da inizio servizio alle 5.00, dalle 8.30 alle 17.30 e ancora dalle ore 20.00 fino a fine servizio; invece il restante personale: tutto il turno di lavoro; personale esentato: come da accordi aziendali vigenti.

Il sindaco di Savona Marco Russo ha esortato nei giorni scorsi i soci dell’azienda di trasporto pubblico per arrivare a concludere il procedimento.

I sindacati hanno anche fatto un focus sulla vertenza di Tpl e hanno manifestato la loro preoccupazione per l’esternalizzazione di un servizio: “Ci sono problemi con le assunzioni e la manutenzione dei mezzi – ha ricordato Massimo Nari, segretario Filt Tpl -. Dopo aver rimesso a nuovo i lavaggi di Cairo, Savona e Cisano ci viene comunicata questa volontà. Per noi hanno una doppia valenza: la ricollocazione del personale inidoneo e per l’occupazione”.

“L’azienda ha una forte perdita dalla bigliettazione, il 49% in meno delle entrate causa Covid e per questo abbiamo chiesto l’intervento degli enti proprietari e al Comune di Savona di rivedere il piano del traffico”. Proposta che è stata accolta con favore da Palazzo Sisto durante l’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi con i sindacati.