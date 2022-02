Scherma: ottimi i risultati della Leon Pancaldo a Manasseno. Forte la gratitudine dimostrata dai genitori verso Nasoni e Maccagno

Sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022, si è svolta a Manesseno (Genova), la seconda prova di qualificazione Regionale di fioretto e spada.

Vi ha partecipato la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., i cui giovani atleti hanno portato a casa ottimi risultati.

Sabato 12 febbraio, alle qualificazioni di Spada nella categoria Assoluti, Femminile, due portacolori della Leon Pancaldo, hanno ottenuto rispettivamente un 14° ed un 13° posto. Si tratta di Bragato Letizia, (di Finale Ligure), e di Gosio Giulia (di Savona). Entrambe pertanto, SI SONO QUALIFICATE!!

Ne approfittiamo per ricordare, infatti, che la scuola di scherma tiene lezioni sia presso la Palestra Rivetti di Finale Ligure, che nella Sala Scherma di Palazzo Pozzobonello a Savona.

Domenica 13 febbraio, invece, è stata la volta della categoria Ragazzi Allievi, (leve 2009/2008/2007): ed è (seconda foto), il primo posto quello conquistato da Bruzzone Enea, (Leon Pancaldo – Finale Ligure)!! Enea ha inoltre ricevuto una seconda coppa quale ulteriore riconoscimento della sua bravura.

Sempre domenica 13, hanno gareggiato anche le atlete della categoria Ragazze Allieve, (leve 2009/2008/2007) e tra le 16 partecipanti la nostra Ottolia Magdalena (di Finale Ligure), si è qualificata all’8° posto!!!

Lo stesso giorno, per la Categoria Maschietti, un bel primo posto per, (vedi prima foto, primo atleta sulla sinistra), Vinai Matteo (Finale Ligure), sempre in forza alla Leon Pancaldo!!

Ed ancora, nella Categoria Giovanissimi (leva 2010), conquista il terzo posto, (a pari merito con Gigliola Michelangelo del Circolo La Spezia), (foto sotto), il nostro Guazzi Alessandro (Finale Ligure)!!

La soddisfazione è grande per questi risultati e peraltro, ci racconta la mamma di un’atleta, “abbiamo la grande fortuna, che Carola Maccagno, ogni volta che viene ad allenarsi a Savona, segue con molto entusiasmo i ragazzi di Sergio, oltre ad essere una bravissima schermitrice è anche una bella persona di cuore, e come mamma le sono molto grata perché riesce ad infondere una carica incredibile nei ragazzi”.

“Quindi”, conclude la mamma, “tutte belle notizie… e, come sempre, rinnoviamo il nostro grande grazie all’impeccabile Maestro Sergio Nasoni che tutti i giorni si dedica con fervore e passione all’allenamento dei giovani atleti della nostra Scuola di Scherma Leon Pancaldo, e a tutti voi che come Polisportiva del Finale, fate tanto per i ragazzi del nostro territorio!!

Viva Finale e i nostri ragazzi!”

E noi ci associamo a questi sentimenti di gratitudine per il lavoro svolto dal Maestro Sergio Nasoni e per il tempo che la nostra ex atleta Carola Maccagno, riesce a dedicarci, nonostante i suoi importantissimi impegni sportivi personali!! Davvero grazie di cuore!!