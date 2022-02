Savona, siglato il “Patto per la Scuola”. Di Padova: “Collaborazione tra scuola e comunità”

Savona. E’ stato siglato questo pomeriggio nella Sala Rossa del Comune di Savona, con la firma in presenza da parte di tutti i soggetti interessati, il ‘Patto per la Scuola 2022-26”.

A firmare l’accordo sono stati il vice sindaco e assessore alle Politiche Educative, Elisa Di Padova, e i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dei 4 Istituti Comprensivi, del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), dei sindacati, del Forum Terzo Settore, di FISM, di AUSER, del Gruppo Nazionale nidi e infanzia Regione Liguria, di Proteo, di Cogede, del Comitato Genitori e, infine, i 4 presidenti dei Consigli d’istituto.

Un accordo che già esisteva negli anni scorsi ma con alcune novità: presenza delle famiglie, attenzione al progetto educativo e alla formazione della fascia 0-3 anni, condivisione degli spazi aperti alla città.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro che ha portato alla nascita del nuovo Patto per la Scuola – dichiara di Di Padova – Creare relazioni forti tra scuola e comunità e occasioni ricche di proposte formative per i nostri bambini e ragazzi è una priorità. Per fare tutto questo era necessario un coordinamento stabile e allargato”.

“Siamo contenti di essere in presenza, vederci negli occhi e poter così costruire rapporti. Per quanto la tecnologia sia di aiuto abbiamo bisogno di relazioni vere”, ha proseguito Di Padova.

“È un momento molto importante – sottolinea il sindaco Marco Russo -. Abbiamo insistito molto in campagna elettorale su questo punto. È fondamentale avere una visione unitaria dei progetti educativi. Vogliamo avere una città coesa e si raggiunge solo integrando le realtà locali nella città. Con questo patto ci poniamo delle sfide“.

Il Patto per la scuola rientra nella fase ‘ReStart Savona’ e, precisa ancora Di Padova, “recepisce ciò che di buono arriva dalle esperienze passate ma con 3 novità: creare una relazione forte tra la scuola e il territorio, la nostra città e i suoi spazi, le sue opportunità; coinvolgere le famiglie e la fascia 0-3, anche per intraprendere un percorso verso il sistema 0-6”.

Il Patto si occuperà, tra le altre cose, anche di servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporto, benefici per le famiglie); edilizia scolastica; rapporto e integrazione scuola-città; percorsi di orientamento; progetti per il contrasto alla dispersione scolastica e di prevenzione (maltrattamento, bullismo, pari opportunità, consapevolezza digitale), partecipazione dei genitori e coinvolgimento nelle occasioni della città.

Per ogni anno scolastico si riunirà almeno 4 volte nella sua forma allargata che resta costantemente aperta a nuovi inserimenti. A seconda degli argomenti trattati, delle esigenze o di un progetto specifico da far decollare comprenderà anche altri soggetti competenti per materia, a partire dagli Istituti secondari superiori, dall’Università, dall’Asl, associazioni culturali, sportive, professionali o altri soggetti del comprensorio.