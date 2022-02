Savona, suolo pubblico scontato del 50% per le manifestazioni che riqualificano la città

Savona. E’ stato approvata dal consiglio comunale la riduzione del 50% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per tutte le manifestazioni utili ai fini della riqualificazione della città svolgendo anche una funzione di presidio nei quartieri.

La delibera è stata proposta dell’assessore Elisa Di Padova che – spiega – “è in linea con gli obiettivi del mandato e di questa fase amministrativa che abbiamo denominato Re-Start Savona. Il fine è promuovere e spingere quelle iniziative che svolgono una funzione di valorizzazione del territorio, in quanto effettuate in aree in sofferenza commerciale e necessarie di rivitalizzazione e di riqualificazione”.

L’attenzione è concentrata in particolare verso le manifestazioni commerciali: “Questo è un piccolo strumento che mettiamo nella cassetta degli attrezzi”, ha aggiunto Di Padova.

Perplessità da parte dei consiglieri comunali Manuel Meles (M5S) e Fabio Orsi (Lista Toti per Savona): “La valutazione fatta dalla giunta è arbitraria“. E Orsi coglie l’occasione per pungere il sindaco e gli assessori: “Non è stato tenuto conto dei suggerimenti anche utili dati dai consiglieri all’amministrazione, le parole di apertura diventano sterili e inconsistenti“.