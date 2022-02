Savona, rinnovati gli organi dirigenti della Società Fratellanza Leginese Aps e del Circolo Arci Milleluci Aps

Savona. Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione della Società Fratellanza Leginese Aps e del Circolo Milleluci Aps, due importanti e storiche realtà del terzo settore savonese, aderenti Arci Savona, con la propria sede sociale nel quartiere di Legino.

Per la Società Fratellanza Leginese è stata riconfermata la presidente uscente Alma Faccincani. Il resto del Consiglio sarà formato da Alessio Artico (vice presidente), Letizia Lagorio (segretaria), Marco Aschero, Giacomo Triglia, Davide Clerici, Roberto Revello, Egone Stocca e Valter Rossi.

Per il Circolo Milleluci Aps è stato eletto presidente Fabrizio Biale. Il resto del Consiglio sarà formato da Gian Carlo Frumento (vice presidente), Matteo Polletti (segretario), Agostino Aschero, Giuseppina Rinaldis, Maura Montalbetti, Guido Valdora, Daniele Beardo e Giovanna Rapetto.

“Come consigli direttivi avremo un compito non semplice da affrontare visto che l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 è ormai diventata una concreta emergenza anche sociale. E’ molto difficile realizzare attività di promozione sociale nel corso di una pandemia ma vogliamo resistere e continuare il lungo cammino iniziato nel 1913” affermano i neo eletti.

La storica Società di Mutuo Soccorso Fratella Leginese si è infatti trasformata in Società Fratellanza Leginese Aps con l’assemblea dei soci del 22 dicembre scorso per aggiornare la ultracentenaria esperienza di solidarietà e mutuo soccorso al nuovo Codice del Terzo Settore.

“La storica sede sociale di Via Chiabrera è da sempre un punto di riferimento per la vita del quartiere. Pertanto, abbiamo intenzione di continuare le collaborazioni con le altre associazioni e realtà di Legino al fine di promuovere iniziative e progetti a favore di tutta la cittadinanza. Negli ultimi tempi, ospitiamo con molto piacere gli incontri del Gruppo Leze e in ta Ciabrea che sta proponendo un percorso di partecipazione attiva a favore del quartiere. In tal senso, sarà importante anche una fattiva e costante collaborazione con la nuova giunta comunale” concludono i consigli di amministrazione.