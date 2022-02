Savona, prime candidature al Pnrr Scuola: una palestra per le De Amicis e una mensa per il Santuario

Savona. Una nuova palestra per le De Amicis e un nuovo spazio mensa per il Santuario. La giunta ha deliberato la candidatura a bandi Pnrr Scuola per due progetti da 868mila euro. Si tratta del primo, importante, passo del Piano Scuole. Ma assessorati e uffici sono già al lavoro “per rispondere ad altri bandi di prossima scadenza legati non soltanto al Pnrr” anticipa il vicesindaco e assessore alla scuola e alle politiche educative, Elisa Di Padova.

Così l’assessore alla rigenerazione urbana, Ilaria Becco e l’assessore all’edilizia scolastica Lionello Parodi: “E’ stata una corsa contro il tempo quella degli ultimi due mesi, partendo da zero rispetto alle richieste degli avvisi, per trovare le migliori progettualità compatibili con i requisiti richiesti e avere quindi buone possibilità che le domande fossero accolte”.

“Lo spirito che ci muove, anche quando si parla di progetti di edilizia scolastica – aggiunge Di Padova – è l’integrazione con i quartieri. Lo prevede anche il Patto per la Scuola che abbiamo varato di recente. Queste strutture hanno grandissime potenzialità per la città e per i quartieri, perché possono diventare anche luoghi di vita, di attività, di aggregazione per tutta la comunità oltre che di studio e di educazione in senso stretto”.

Una nuova palestra alle scuole De Amicis (progetto da 448mila euro). “L’attuale spazio è da tempo inagibile – dice l’assessore Parodi – la nuova palestra andrà a integrarsi con i lavori già previsti di adeguamento alla normativa antincendio e al progetto di efficientamento energetico della scuola in fase di rimodulazione”.

“La ristrutturazione dell’attuale palestra – spiega Di Padova – è finalizzata a un utilizzo aperto anche a utenti esterni rispetto alla scuola. E’ un modo per valorizzare il ruolo della scuola come motore di sviluppo del quartiere e anche come elemento di possibile presidio in orari non scolastici in un’area in cui al Comune sono arrivate segnalazioni di episodi di degrado”.

Un nuovo spazio mensa alle scuole del Santuario (valore del progetto 420mila euro). E’ una richiesta avanzata da tempo dal quartiere. “Il progetto è stato condiviso sia con la scuola sia con la comunità” spiega ancora Di Padova che nei giorni scorsi lo ha presentato al territorio nel corso di un incontro al quale ha partecipato anche l’assessore Riccardo Viaggi.

Il progetto prevede uno spazio polifunzionale a disposizione non solo degli studenti, ma anche della comunità e del quartiere. Renderà ancora più attrattivo il servizio scolastico e di conseguenza l’intero quartiere.

Per quanto riguarda i prossimi passi, l’assessore Becco dichiara: “Sono in fase di predisposizione le candidature di alcuni progetti per misure che sono confluite nel Pnrr di prossima scadenza. Questo è il primo step di quello che sarà il Piano Scuole che comprenderà interventi su altre strutture della città”.

Le linee di finanziamento che l’amministrazione sta individuando sono: Avvisi del Pnrr e misure confluite nel Pnrr; Programmazione triennale regionale; POR FESR; Risorse interne legate alla manutenzione.