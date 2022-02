Savona, petizione per nuovo bypass sul Cadibona: “Ridare vivibilità al borgo”

Savona. Un nuovo bypass stradale sulla Sp 29 del Colle di Cadibona: è la proposta avanzata dal geometra Giuseppe Procopio ed offerto gratuitamente al Comune di Savona per superare alcune criticità viarie presente sulla strada provinciale così come sulla stessa A6 nella direttrice di collegamento tra Savona e la Val Bormida.

Un Comitato civico ha promosso una petizione per chiedere la realizzazione del progetto.

“Cadibona è un borgo caratteristico a soli 10 minuti da Savona e dalla Riviera Ligure, che ha il suo nucleo storico costruito a cavallo della strada provinciale di cui, la chiesa dedicata a Sant’Anna è il punto di riferimento” si legge nel documento.

“Questa parte del borgo è rimasta tale e quale a quello nato nel XVII-XVIII secolo, quando si andava con il carro trainato da animali. Il transito di mezzi pesanti e il traffico hanno contribuito a rendere la vita degli abitanti sempre più difficile e molte case sono state abbandonate e ad oggi risultano chiuse”.

Il bypass proposto è costituito da un tracciato che prevede un tratto di strada in parte a cielo aperto e in parte in galleria, finanziabile con le risorse infrastrutturali del Recovery Fund: “In questo modo si sposta il traffico della Sp 29 eliminando la necessità di percorrere tutte le curve all’interno del borgo, specialmente per i trattori a rimorchio che trasportano il carbone e restituisce la vivibilità dell’entroterra savonese” conclude la petizione.

Ora la palla passa al Comune di Savona per la valutazione della proposta, del progetto, la sua fattibilità e presentazione a fini dell’ottenimento dei fondi necessari.

(QUI la petizione promossa per il progetto di viabilità).