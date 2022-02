Savona, Orsi attacca: “Quattro mesi di ‘ordinaria amministrazione’. Russo coinvolga il consiglio”

Savona. “Il sindaco Russo, oltre a incontrare i cittadini, mi piacerebbe venisse ogni tanto anche in consiglio comunale a parlare di cosa vuol fare dei quartieri (e di tutto il resto) visto che, piaccia o non piaccia, un consiglio comunale (anche con gente capace e interessata) c’è e che rappresenta la città tutta“. Queste le parole che il consigliere comunale di Savona Fabio Orsi rivolge al numero uno di Palazzo Sisto.

A scatenare la riflessione di Orsi è stato l’ultimo consiglio comunale (del 22 febbraio) e la comunicazione tramite social network dell’incontro aperto con i residenti di Villapiana (in calendario stasera alle 21). Orsi apprezza gli incontri organizzati dalla giunta nelle diverse zone della città: “Con specifico riferimento all’incontro organizzato coi fedelissimi nel quartieri di Villapiana non posso che rallegrarmi per l’iniziativa, bella davvero”.

E rinnova l‘invito a far tornare il parlamentino della città della Torretta centrale nell’attività politica del capoluogo: “Magari non trova tutta gente che la pensi come lui e mi rendo conto che potrebbe dare fastidio doversi confrontare. Quando serve, invece, sono bravissimi a rivendicare le proprie prerogative, alzando la voce con toni e frasi inaccettabili scambiando il consiglio per una piazza”.

“Sembra chiaro ormai quale sia il ruolo che sindaco e giunta attribuiscono al consiglio comunale, ma ricordo a Russo che non è il luogo dove passare il tempo e non vince chi grida di più“, prosegue il consigliere della Lista Toti per Savona riferendosi al discorso del primo cittadino durante la discussione della mozione relativa all’aumento delle indennità, con la quale tutta la minoranza si proponeva alla giunta di chiedere un parere alla Corte dei Conti e nel frattempo chiedere al dirigente di revocare la determina.

Come ribadito in più occasioni, anche da altri consiglieri comunali di minoranza, sottolinea la mancanza di proposte concrete nei primi mesi di mandato: “In 4 mesi non abbiamo visto un progetto che sia uno su qualunque tema di interesse della città e lo sfido a dimostrare il contrario. Fino ad oggi solo pratiche sui tributi, per di più atti dovuti, dove peraltro non è stato recepito alcun nostro suggerimento, oppure ordini del giorno mal scritti e quindi ritirati facendo figuracce e niente altro”.

Orsi conclude rinnovando l’invito rivolto al sindaco e alla giunta, “se non è disturbo naturalmente” – punge Russo e la sua squadra – di portare proposte in consiglio e coinvolgere i consiglieri comunali, “eletti dai savonesi e rappresentativi della città”.