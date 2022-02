Savona, nuovi raid vandalici contro le auto in sosta: danneggiamenti e furti a Valleggia e via Stalingrado

Savona. Continuano, a Savona, i raid vandalici ai danni delle auto in sosta in diverse parti della città. Tre diversi episodi si sono verificati in meno di 24 ore.

Ieri su un gruppo Facebook una utente ha segnalato il brutto episodio di cui è stata vittima la cognata, residente a Valleggia. La donna si è trovata l’auto “tutta rigata su carrozzeria e vetri”. La macchina, parcheggiata in via San Pietro, appartiene ad una “pensionata senza problemi con terzi. Si tratta quindi di un mero atto vandalico”.

E poi l’appello: “Chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema in zona e se qualcuno avesse visto qualcosa di non girarsi dall’altra parte, ma di scrivermi anche in privato”.

Le segnalazioni non si sono fatte attendere. Un’altra donna, residente in via 25 Aprile si è ritrovata “la macchina con tutte e due le fiancate rigate”. Il suo mezzo era parcheggiato in un posteggio condominiale insieme a diverse altre: molte di queste hanno purtroppo subito la stessa sorte.

Coloro i quali hanno subito i danni si sono rivolti alle forze nell’ordine e hanno deciso di “condividere” le loro disavventure sui social, nella speranza che anche altri facciano lo stesso.

Il terzo e ultimo caso è stato registrato stanotte, ai danni di alcuni mezzi in sosta nel parcheggio coperto de “Le Officine” di via Stalingrado. Un’auto, in particolare, è stata svaligiata: dopo averla aperta, ignoti hanno portato via alcuni capi d’abbigliamento (una giacca e delle felpe) e perfino una cassa d’acqua depositata nel bagagliaio. In cambio hanno lasciato una lattina di birra vuota e alcuni pezzi di formaggio, segni evidenti del fatto che lo scassinatore ha utilizzato la macchina come rifugio temporaneo, forse per la notte.