Savona, mister Podestà si presenta caricando l’ambiente: “Percepisco un enorme entusiasmo, in ogni gara dovremo dare il 100%”

Savona. All’ombra della Torretta vi è un fiume in piena, ma in questo caso non ci si riferisce al noto Letimbro. Quella dicitura può infatti essere utilizzata anche per fare riferimento al Savona Calcio, club il quale ha scelto di dar vita all’ennesimo ribaltone tecnico optando per esonerare Balleri affidando la direzione della compagine di cui Simone Marinelli è presidente a Maurizio Podestà.

Il nuovo allenatore, tecnico molto conosciuto in provincia e con numerose esperienze alle spalle, ha scelto di raccontare le proprie sensazioni relative alla prima settimana a tinte biancoblù ai nostri microfoni, il tutto presentando anche l’atteso esordio di domani contro la Vadese: “Il clima attorno a noi è buono e le sensazioni avute in settimana sono state positive. Conoscevo già alcuni giocatori, tutti si sono allenati benissimo e li ho trovati molto disponibili rispetto al nuovo metodo di preparazione proposto”.

Podestà ha poi proseguito il suo intervento svelando come, in Prima Categoria, non si possa pensare di vincere contando soltanto sulle proprie qualità tecniche. Secondo lui è infatti necessario adattarsi ad un campionato molto fisico lavorando sulla grinta e sull’agonismo, unico vero segreto per poter vincere i duelli conquistando un buon numero di seconde palle. “Il modulo lo vederete sul campo – ha continuato l’intervistato – ma ritengo che il calcio sia uno sport di movimento. Ad essere importanti saranno le idee di gioco in fase di possesso e di non possesso. Dovremo fare le cose in maniera funzionale schierando i giocatori nella propria zona di comfort, solo così riusciremo a rendere al meglio”.

In seguito il nuovo allenatore dei biancoblù ha svelato come il primo contatto con il Savona sia avvenuto domenica pomeriggio (successivamente alla sconfitta degli Striscioni contro il San Cipriano, ndr). “Sono stato contattato dal direttore generale Sinopia e, dopo circa un’ora e mezza, ho avuto modo di incontrarmi con alcuni membri della dirigenza percependo immediatamente delle sensazioni estremamente positive. Ho avuto modo in quell’occasione di conoscere anche il presidente Marinelli, è un fiume in piena che tramette un entusiasmo davvero contagioso”.

Mister Podestà ha poi aggiunto: “Dovremo pensare a noi stessi vivendo il campionato partita dopo partita, questo consapevoli del fatto che sarà necessario totalizzare almeno tre punti in più dell’attuale capolista (la Sampierdarenese, ndr) per poter vincere. Per adesso non ho avuto tempo di pensare agli altri, mi sono concentrato su di noi e sulla Vadese. Sono sicuro che giocando come sappiamo andremo lontano, voglio riportare entusiasmo e savonesità nell’ambiente”.

Infine non sarebbe potuto mancare un pensiero dedicato ai tifosi degli Striscioni, supporter per i quali il tecnico ha sottolineato come la sua squadra dovrà scendere in campo dando anche più del 100%. “Siamo consapevoli della storia del Savona e dovremo onorarla, rappresentiamo una grande città ed un ottimo bacino di utenza, i nostri ultras sono unici”. È terminata in questa maniera l’intervista a Maurizio Podestà, nuovo allenatore del Savona pronto domani (calcio d’inizio alle ore 14:30, ndr) ad esordire contro l’agguerrita Vadese guidata da mister Tony Saltarelli.