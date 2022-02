Savona: missione scontri diretti, invertire il trend con Campese e Samp per “fuggire verso la vittoria”

Campese in casa e Sampierdarenese in trasferta. Nel giro di sette giorni il Savona ha la possibilità di alzare in maniera esponenziale le sue chance di centrare l’unico vero obiettivo stagionale: il salto diretto in Promozione. Per farlo, la squadra dovrà uscire con sei punti dagli incroci pericolosi contro le due formazioni genovesi.

GIOCATORI CHIAMATI A DARE UN SEGNALE

Scorrendo la distinta della squadra biancoblù, si leggono nomi di spicco in tutti i reparti. Una squadra ricca di giocatori di categoria superiore che però non è riuscita ad ammazzare il campionato. La squadra è stata rinforzata dopo il girone di Coppa Liguria, abbastanza deludente seppur superato. La proprietà è intervenuta sul mercato anche a gennaio, inserendo due centrocampisti del calibro di Carro Gainza e Grandoni, strappati alla Veloce (Promozione ) e alla Cairese (Eccellenza). Due allenatori con il curriculum mica male come Cattardico e Balleri hanno pagato con l’esonero le defaillance della squadra. Ora c’è un mister molto esperto come Podestà. Se anche con lui non si avesse il cambio di passo, tre indizi farebbero una prova e allora sarebbe la squadra a finire seriamente sul “banco degli imputati”. Vero, la squadra è prima e non si può pretendere che si vinca già a febbraio, ma essere in piena corsa con altre tre pretendenti lì vicino non può soddisfare del tutto.

BLINDARE LA PORTA, UN GOAL TANTO ARRIVA

La retroguardia del Savona ha incassato 15 goal in 16 partite. Un ruolino di marcia positivo nel complesso ma vista la caratura della squadra ci si poteva forse aspettare anche qualcosa di meglio. Nelle ultime dieci gare, ad esempio, il clean sheet si è verificato appena due volte, in occasione dei 6 a 0 contro Fegino e Città di Cogoleto, due squadre che, non ce ne vogliano, forse allo stato attuale non competerebbero per il vertice della Seconda Categoria. Compattarsi e non concedere goal agli avversari potrebbe, forse, essere la via più veloce per diventare una schiacciasassi in grado di vincerle quasi tutte. La creazione di un gioco corale e spumeggiante richiede quel tempo che ora non c’è. Intanto, con Macagno, Vittori, Rossetti, Castagna e compagnia prima o poi la palla entra.

BIG MATCH DA AZZANNARE

Il Savona ha avuto difficoltà a vincere contro le squadre della parte alta della classifica. Battere Campese e Sampierdarenese vorrebbe dire aggiustare questo dato e, come detto in precedenza, puntare dritti alla vittoria senza più grossi scogli. Guardando agli scontri tra le prime quattro, il Savona ha vinto soltanto contro il San Cipriano all’andata, formazione contro cui ha perso al ritorno. Con la Campese era arrivato un pareggio mentre gli striscioni avevano perso 2 a 1 con la Sampierdarenese, anche se il match era stato pesantemente condizionato da un’espulsione esagerata ai danni di Stefanzl dopo pochi minuti. Se si guarda alla Coppa Liguria, contro le big del girone “A” il Savona ha ottenuto un pareggio e una vittoria contro la Carcarese e due sconfitte contro il Pontelungo, pur tenendo conto che la gara di ritorno è servita più che altro per dar minuti a chi ha giocato meno e per trarre da questi giocatori spunti per il campionato.

Fare bottino pieno farebbe acquisire quel turbo in più per poi sfidare tutte formazioni dal sesto posto in giù e correre dritti verso la meta. Nell’ordine di calendario, Fegino, Letimbro, Pro Pontedecimo, Quiliano&Valleggia, Vecchiaudace, Pra’ FC.