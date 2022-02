Il presidente del Savona Simone Marinelli è intervenuto ieri in diretta a “Mixed Zone” sulla pagina Facebook di Ivg.it Sport.

In occasione della trasmissione condotta da Claudio Nucci, il numero uno biancoblù ha spiegato le ragioni del cambio in panchina da Balleri a Podestà.

“La squadra aveva bisogno di uno scossone – ha affermato – perché dopo Natale non siamo andati bene. Abbiamo giocatori di categoria superiore ma senza onorare al meglio la maglia del Savona non si vince. Il mercato è chiuso e quindi per forza di cose ho cambiato l’allenatore. Ringrazio Ballari perché è arrivato in un momento non facile e ha lasciato la squadra al primo posto. Ci voleva una svolta in vista di tre partite cruciali, se vogliamo vincere il campionato: Quiliano&Valleggia, Campese e Sampierdarenese. La scelta di Podestà? È un allenatore esperto, ci siamo visti nel pomeriggio e abbiamo chiuso in poche ore. Mi ha detto che non viene per soldi, mi ha solo chiesto un premio in caso di vittoria finale”