Savona, Marinelli pensa alla Sampierdarenese: “Vorrei che Ivaldi o il presidente dell’AIA Ligure fossero presenti domenica”

Pareggio con gli occhiali per il Savona contro la Campese. Il punto conquistato contro la Campese costa però la vetta della classifica, che ora è appannaggio della Sampierdarenese, vittoriosa sul campo del Pra’ FC. Domenica prossima contro la Sampierdarenese, gli striscioni avranno solo un risultato, la vittoria, per tornare soli al comando (ora sono a -2) e involarsi verso il successo finale sfruttando un calendario favorevole (l’analisi pre match qui).

Il presidente del Savona Simone Marinelli ha parlato a margine della partita odierna affrontando vari temi. In particolare, ha auspicato la presenza delle istituzioni sportive al big match di domenica prossima.

Sulla prestazione contro la Campese

“Forse vado un po’ controcorrente ma oggi sono soddisfatto della prova dei ragazzi perché ho visto la voglia. È mancata un po’ di qualità ma davanti perché la difesa ha fatto un partitone. Sono convinto di aver giocato contro la squadra più forte del nostro girone, a cui vanno fatti i complimenti. Sono contento perché tre giornate fa sarei andato a Sampierdarena con tre punti di svantaggio e in caso di vittoria non saremmo stati primi per differenza reti. Adesso ci andiamo con due lunghezze di distacco. È la partita che aspettiamo da quel famoso match a Legino di andata. Se perdiamo, posso dire che il campionato è andato. In caso di vittoria sono convinto che faremo nostro il campionato. Le assenze pesano, si parlava di schiacciasassi ma noi non abbiamo mai giocato con la formazione titolare. Ci sono sempre mancati due terzi della difesa titolare”.

Il ritiro prepartita in albergo

“Ripeteremo il ritiro anche domenica prossima. La gente non capisce che abbiamo giocatori che vengono da tutta la regione e non è facile farli giocare al mattino, dovrebbero alzarsi alle cinque del mattino. Ci giocheremo tutto domenica”.

Piena fiducia al mister

“Sono sicuro che mister Podestà sa come preparare la settimana. Ho visto una squadra concentrata e sul pezzo come non avevo mai visto. La Campese è una squadra forte e di categoria superiore, che potrebbe avere tranquillamente qualche punto in più in classifica. Lotterà fino alla fine”.

Appello a Ivaldi e Vicinanza

“Dopo gli episodi dell’andata contro la Sampierdarenese, gradirei che domenica ci fosse il presidente regionale degli arbitri e magari anche il presidente Ivaldi o un altro esponente della Federazione. Siccome ci sarà tensione, che creeranno loro come all’andata, spero che saranno a vedere”.

Il Savona patisce le genovesi?

“Col San Cipriano è stata una partita particolare. Patiamo un po’ giocare al mattino. Se non ci fosse stata la Campese, avremmo vinto contro chiunque oggi”.

Alte aspettative dalla piazza

“La gente non capisce che non siamo il Savona della Serie D. Stiamo ricominciando. Ho fatto uno sforzo economico per risalire. I giocatori che scendono dalle categorie vanno pagati. Dispiace a tutti essere in questa categoria. Siamo qua per provare. Le aspettative erano alte, vero, ma è sempre difficile vincere un campionato. Bisogna pensare a quello che c’è stato prima, non solo al passato remoto”.

Certezza da chi scommette per professione

“Di pronostici me ne intendo abbastanza, domenica andremo a Sampierdarena vinceremo”.