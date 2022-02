Savona, l’assessore Becco: “Grandi aree verdi urbane dal Santuario al mare e tra Priamar e Prolungamento”

Savona. Grandi aree verdi urbane collegate da corridoi che attraversano la città della Torretta. Sono in corso di elaborazione i progetti che renderanno realtà quest’idea promossa dalla giunta targata Marco Russo.

“La realizzazione sarà lunga e comprende anche la redazione del regolamento dei beni comuni propedeutico al coinvolgimento dei cittadini nel mantenimento delle aree verdi”, ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Ilaria Becco.

Nessun quartiere sarà escluso: “Tutti hanno aree verdi e ognuna sarà predisposta in base alla vocazione della zona in cui si trova. Alcune saranno aree gioco per bambini, altre dedicate allo sport con palestre open air“.

Per la predisposizione dei progetti il sindaco e gli assessori competenti partiranno dallo studio di Ire, base per i lavori del Prolungamento, che ha analizzato 14 aree verdi: “Lo ampliamo e estendiamo alle zone escluse e lo approfondiamo”.

“La ridefinizione del progetto della riqualificazione di Villapiana e Lavagnola è stato formulato in questa direzione“. Da qui è nata l’idea di rendere le aree verdi capillari in tutta la città e veri e propri collegamenti. In questo caso ci sarà un corridoio verde che dal Santuario, passando dalle Trincee, arriva fino al mare, in corso Vittorio Veneto. Per il centro città, la concentrazione sarà riservata a piazza del Popolo: “E’ un polmone molto importante che va valorizzato”.

Tutte le azioni della giunta saranno improntate alla “vocazione del tema del verde”: la richiesta di finanziamenti per la redazione dei progetti per i finanziamenti dei giardini storici va in questa direzione. L‘area del Priamar sarà connessa con il Prolungamento e la passeggiata a mare: “Sarà il primo tassello di questa progettualità“.