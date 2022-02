Savona, la stoccata di Marinelli: “Podestà? Per la prima volta ho visto la fame nei giocatori”

Il Savona ha battuto solo di misura la Vadese, squadra tenace ma ridotta i minimi termini dagli infortuni. Nonostante il successo risicato, il presidente Marinelli ha elogiato lo spirito della squadra parlando di una “fame” mai vista prima con l’arrivo di Maurizio Podestà.

La vittoria di oggi consente agli striscioni di tornare in vetta alla classifica, in virtù della sconfitta della Sampierdarenese contro la Vecchiaudace di questa mattina. Sul prosieguo del campionato, il numero uno biancoblù ha poi puntualizzato come sarà necessario affrontare ogni gara come se fosse una vera e propria finale. “I miei giocatori sono i più forti – ha dichiarato – ma bisogna avere sempre la mentalità giusta”.

Infine, un elogio alla tifoseria, che era presente al campo di allenamento venerdì per dare ulteriore carica alla squadra. Marinelli ha poi confermato l’addio di Alessandro Grandoni, che dall’agosto scorso ricopriva la carica di responsabile del settore giovanile.