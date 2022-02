Savona, la preoccupazione dei residenti di Zinola: “Tutti i giorni in coda”

Savona. “C’è traffico ormai tutti i giorni con difficoltà anche per i mezzi di soccorso con il rischio di rimanere ingorgati nella coda”. Tra le maggiori criticità, in occasione dell’incontro tra la giunta savonese e i residenti alla Sms Zinolese, è stata sottolineata la viabilità e “la carenza di parcheggi”.

Al confronto, segue quello che si è tenuto la scorsa settimana alla Sms Milleluci a Legino, erano presenti il sindaco, gli assessori, alcuni consiglieri comunali (Francesco Lirosi, Alessandra Gemelli, Manuel Meles, Marco Ravera e Aureliano Pastorelli), oltre una ventina di residenti: un gruppo non politicizzato composto da commercianti, cittadini formato spontaneamente.

“L’obiettivo del progetto è rendere una strada a ‘traffico lento’ – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi -. La strada a scorrimento veloce è via Staligrado. Non dispiace questo intervento perchè cambia il territorio in senso migliorativo. Alcune scelte sono state sbagliate come gli asfalti ma i problemi li stiamo risolvendo“.

Tantissimi i temi presentati: la pulizia e il decoro del quartiere, lavori in via Nizza e la manutenzione della passeggiata, i parcheggi, presidi di quartiere (medici, vigile, spazzino, infermiere), una scuola elementare. “Il presidio socio – sanitario – spiega Russo – sarà affrontato con la Regione nell’ambito della sanità territoriale”.

Tra i problemi anche la questione spazzatura e la pulizia della zona anche legata ai flussi turistici: “Dagli altri Comuni lasciano i rifiuti nei nostri cassonetti”. L’assessore Barbara Pasquali è al lavoro con Ata per verificare se cambiare alcuni cassonetti in attesa che cambi il sistema di raccolta.

Sottolineate criticità relative al “turismo mordi e fuggi”: “Chiediamo un compromesso per riuscire a vivere serenamente noi residenti e permettere ai turisti di frequentare la zona”.

Hanno dimostrato la loro volontà di mettersi a disposizione per contribuire alla cura del bene pubblico: “Siamo persone disponibili a collaborare concretamente, come ad esempio a pitturare la panchina o fare vigilanza nel quartiere”.

La giunta accoglie positivamente l’idea: “Per realizzare queste ipotesi gli assessori competenti stanno lavorando per i ‘custodi del bello’ e per il regolamento dei beni comuni”, ha spiegato il sindaco Marco Russo.