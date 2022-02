Savona, la Polizia di Stato ricorda Giovanni Palatucci: salvò migliaia di ebrei

Il Questore di Savona Alessandra Simone ha partecipato alla cerimonia di piantumazione di un albero d’ulivo nel parco della scuola primaria del Santuario di Savona in memoria di Giovanni Palatucci.

Insieme agli studenti erano presenti il dirigente scolastico provinciale, il dirigente dell’Istituto Comprensivo Savona I, l’associazione nazionale Polizia di Stato e un rappresentate del Comune di Savona.

E’ stata l’occasione – partendo dal paragone con i supereroi del mondo di oggi che tanto affascinano i ragazzi – per far conoscere la figura eroica e generosa del Questore di Fiume che, nel periodo del secondo conflitto mondiale, in nome della sua alta idealità, aiutò e salvò dalla deportazione migliaia di ebrei, italiani e stranieri colpiti dalle leggi razziali. Grazie alla sua posizione cercò, attraverso una rete di conoscenze e procurando documenti falsi, di evitare al più alto numero possibile di persone il trasferimento ai campi di sterminio.

Accusato di cospirazione fu arrestato e deportato nel campo di sterminio di Dachau, dove morì proprio il 10 febbraio 1945, a soli 35 anni, poche settimane prima della Liberazione.

Riconosciuto “Giusto tra le nazioni” nel 1990, gli sono state conferite la medaglia d’oro alla memoria dall’Unione delle Comunità Israelitiche d’Italia nel 1955 e la medaglia d’oro al merito civile della Repubblica Italiana nel 1995, mentre il Vaticano, nel 2004, lo ha proclamato “Servo di Dio”, titolo attribuito alle persone per le quali è stato avviato il processo canonico di beatificazione.

Numerose sono state, peraltro, negli ultimi anni, le iniziative a cui il Dipartimento della Polizia di Stato ha dato vita al fine di vivificarne l’opera e farne memoria: intitolazione di vie, piazze, caserme, incontri nelle scuole e concorsi, questi ultimi, in particolare, promossi affinché il suo insegnamento rappresenti un messaggio ed un esempio di alto valore morale per tutto il personale della Polizia di Stato.

Anche quest’anno, per commemorarne la sua figura, la Polizia di Stato ha promosso iniziative in varie città italiane.