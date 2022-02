Savona, la giunta concede suolo pubblico gratis per il Desbarassu. Di Padova: “Importante sostenere i commercianti”

Savona. Occupazione gratis del suolo pubblico, compartecipazione al Desbarassu di febbraio e anche a quello di fine agosto. La giunta di Savona questa mattina ha confermato l’adesione al tradizionale evento proposto da Ascom “al fine – si legge nel provvedimento del vicesindaco e assessore al commercio Elisa Di Padova – di creare momenti di attrazione vista la crisi economica conseguita all’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso”.

Il desbarassu di fine inverno si terrà venerdì 25 e sabato 26 febbraio con gli stand fuori dai negozi per l’esposizione della merce, secondo modalità sperimentate dai commercianti che puntano molto su questo tipo di iniziative.

“Riteniamo – ha detto l’assessore Di Padova – di dover dare tutto il supporto possibile ai commercianti della nostra città, perché comprendiamo quanto il momento sia difficile. Il desbarassu rientra nella tipologia di iniziative coerenti con il nostro programma che punta a creare calendario di eventi in grado di attirare persone nelle strade per rendere vivace il centro e i quartieri a beneficio anche delle attività commerciali”.

“Il desbarassu – commenta Laura Chiara Filippi, presidente di Ascom – è un appuntamento fisso a cui tengono molto sia i negozianti sia i clienti che lo attendono, perché prevede un’extra promozione con sconti che vanno oltre al saldo di fine stagione. Ringraziamo i commercianti per l’impegno che ogni volta dimostrano e ringraziamo anche l’amministrazione comunale che ci sostiene in questo tipo di iniziative e per il supporto economico. Il commercio in questo periodo ne ha un gran bisogno”.