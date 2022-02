Savona, infortunio sul lavoro: camionista perde la prima falange del mignolo di una mano

Savona. Brutto infortunio sul lavoro per un camionista 48enne questa mattina (24 febbraio), a Savona.

L’incidente è avvenuto in porto, pochi minuti prima delle 8,30 e sono scattati immediati i soccorsi.

Per cause ancora in via di accertamento (probabilmente durante alcune operazioni di carico e scarico), l’uomo si è ferito e ha perso la prima falange del mignolo di una mano.

Sul posto, i militi della croce bianca di Savona e il personale del 118. Il 48enne è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.