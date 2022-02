Savona, in Darsena nuova assemblea pubblica del comitato “Pensiero Critico”

Savona. Il comitato di cittadini “Pensiero Critico” continua la propria attività di “libero dissenso e di divulgazione culturale contro le politiche da regime intraprese dal governo italiano” e ha organizzato una nuova assemblea pubblica.

“L’appuntamento, come di consueto senza insegne politiche, è per domani, sabato 26 febbraio, alle 16 in darsena presso piazza d’Alaggio. Avremo l’onore di ospitare il noto filosofo e scrittore Pietro Ratto e il nostro concittadino, avvocato e docente, Bruno Benazzo”.

“Durante l’incontro verrà data la possibilità di intervenire anche al pubblico presente e al termine si terrà un aperitivo libero e condiviso, come già accaduto in altre piazze italiane, senza la necessità di dover esibire alcun lasciapassare”.