Savona, “Il rosso non è il nero” diventa associazione: eletto il comitato di coordinamento

Savona. L’esito dell’assemblea dell’associazione “Il Rosso non è il Nero” svoltasi il 15 febbraio 2022 presso la società mutuo soccorso Generale di via San Lorenzo ha consentito di definire concluso l’iter di passaggio dal “gruppo spontaneo” all’associazione.

“L’assemblea è stata molto partecipata con lo sviluppo di numerosi interventi. Nel corso del dibattito – spiegano dall’associazione – è stata rimarcata questa necessità di maggiore strutturazione dell’impegno politico in un momento di grande difficoltà sul piano generale a causa degli incombenti pericoli di guerra, l’intreccio tra emergenza sanitaria e crisi economica, il progressivo deteriorarsi dei principi costituzionali della democrazia repubblicana”.

“Sul piano locale – continuano – è stato ribadito l’impegno per costruire sedi di fattiva dialettica con le istituzioni locali anche a proseguimento dell’iniziativa assunta nella recente campagna elettorale che aveva portato il gruppo “Il Rosso non è il Nero” a rappresentare una delle componenti più importanti, sul piano progettuale e dell’immagine complessiva, della lista “Sinistra per Savona” e della coalizione che ha portato all’elezione di Marco Russo a Sindaco della Città”.

“Si è particolarmente sottolineata – concludono – l’esigenza di una accelerazione nel costruire la possibilità di accesso ai fondi del PNRR in virtù di una forte capacità progettuale che dovrà essere espressa da un insieme di soggetti con capofila proprio l’Amministrazione Comunale di Savona nella realizzazione di quel principio di comprensorialità che ha rappresentato uno dei punti distintivi della visione che è stata portata avanti nel corso di questi anni proprio dal nostro gruppo”.

Infine sono stati eletti i componenti del comitato di coordinamento e del collegio di garanzia nelle persone di: Sergio Acquilino, Donatella Ramello, Livio Di Tullio, Danilo Bruno, Jacopo Marchisio.

L’Assemblea ha approvato un ordine del giorno sul tema dei pericoli di guerra che sarà inoltrato all’Amministrazione Comunale per un successivo inoltro alle sedi più opportune e reso noto alla cittadinanza.

Il testo approvato:

“L’Assemblea dell’Associazione “Il Rosso non è il Nero”, riunitasi presso la S.M.S Generale il 15/2/2022, ha esaminato la drammatica situazione internazionale nel momento in cui stanno emergendo gravi pericoli di confronto bellico nel cuore dell’Europa.

Nell’auspicio di una risoluzione dei conflitti per via diplomatica è necessario sottolineare come la scelta che abbiamo davanti non deve essere quella tra la guerra e la pace.

La sola opzione possibile, infatti, è quella della pace nell’idea costituente dell’Italia “che ripudia la guerra”.

Serve una visione della pace intesa come fattore fondamentale e insuperabile della convivenza civile e come ispirazione prioritaria per le istituzioni della Repubblica e per l’insieme della nostra vigta democratica.

Si chiede all’amministrazione comunale di Savona di farsi interprete nelle sedi più opportune di queste riflessioni e di questi sentimenti profondamente radicati nella nostra realtà sociale, con un pensiero di vicinanza alle difficoltà morali e materiali che stanno incontrando le comunità ucraina e russa fattivamente operanti anche nella nostra Città”.