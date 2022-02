Savona, il consigliere Orsi: “Non esternalizzare la riscossione dei tributi, sperpero di denaro”

Savona. “Il Comune di Savona dovrebbe farsi carico in autonomia dell’accertamento della riscossione dei tributi e non esternalizzare il servizio”. E’ questo la richiesta presentata in Prima commissione consiliare dal consigliere Fabio Orsi (Toti per Savona).

Per Orsi è necessario a maggior ragione in questo periodo: “Soprattutto oggi che si apre la possibilità di incremento progressivo degli uffici. Formando i funzionari, il Comune potrebbe sviluppare maggiore efficacia e più vicinanza nei confronti dei contribuenti. Sarebbe anche il modo per evitare uno sperpero di denaro non indifferente”.

E sottolinea: “L’attuale assegnazione del servizio prevede un agio alla società incaricata che avviene solo sulla base dell’accertamento, a prescindere dai risultati. Mi rendo conto che c’è un contratto in corso ma mi piacerebbe che la giunta verificasse”.

D’accordo anche il consigliere comunale di Andare Oltre Luca Aschei che specifica che “non è mai a favore dell’esternalizzazione”: “La società concessionaria – osserva – è molto distante dai cittadini, il dipendente comunale sarebbe molto più disponibile e costerebbe anche meno”. Alla richiesta di Orsi e Aschei si unisce anche il consigliere pentastellato Manuel Meles.

L’assessore al bilancio Silvio Auxilia risponde: “Prendo atto del suggerimento e verificheremo all’esito dell’imminenza della scadenza dell’appalto“.