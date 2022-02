Savona, i residenti di via Nizza: “Lampioni ostacolano passaggio della carrozzine e creano inquinamento luminoso”

Savona. Se n’ero parlato giorni fa sui social, quando un utente aveva segnalato come i pali dell’illuminazione installati in via Nizza ostacolassero il passaggio dei delle carrozzine dei bambini o disabili sul marciapiede. Ora la problematica è stata condivisa anche da altri residenti della zona che da tempo si lamentano anche dell’inquinamento luminoso causato dai nuovi lampioni.

La questione dei pali dell’illuminazione, infatti, era già stata contestata dall’avvocato Marco Genta ad ottobre scorso quando, per conto di una cliente, richiedeva al Comune lo spostamento degli stessi pali in quanto non rispettavano le distanze: “I corpi luminosi sono stati installati troppo vicino alle finestre creando una ‘luce diretta’ con un relativo inquinamento luminoso direttamente nella camera da letto ed un conseguente disturbo al campo visivo”, spiega il legale.

“Il Comune – racconta – a tale diffida rispondeva che si era attenuto alla normativa ed al rispetto delle distanze come richieste dal Codice della Strada. Con successiva lettera del novembre 2021 si contestava al Comune, previo consulto con un ingegnere ambientale, la violazione di una specifica disposizione ed in particolare del Regolamento Regionale n. 5 del 15 settembre 2009 (Regolamento per il contenimento dell’inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell’articolo 2, comma 1 let. B) della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22) ed in particolare dell’art. 5 in quanto la distribuzione dell’intensità luminosa va ad interessare direttamente l’interno dell’abitazione. A questa specifica contestazione il Comune non rispondeva”.

L’avvocato si è quindi rivolto alla Provincia di Savona, “l’ente che deve controllare se il Comune applica e rispetta le disposizione del Regolamento Regionale, ma ad oggi non si è avuta alcuna risposta”.

Le problematiche di via Nizza non riguardano solo i pali della luce. Diverse le polemiche per il problema dell’assenza di parcheggi e la viabilità, a cui i residenti ne aggiungono altre. Come le modalità con cui si sono svolti i lavori di riqualificazione e in particolare quelli di scavo: “Le vibrazioni dei grossi mezzi che operavano – spiega Genta – stavano creando problemi all’intero stabile e, per questa problematica, il Comune, con la propria assicurazione, ha aperto un pratica per il risarcimento ed al momento i tecnici delle parti stanno valutando la quantificazione del danno”.

“Il nostro auspicio – conclude l’avvocato – è che ci sia la volontà di affrontare seriamente anche questione dei pali di illuminazione”.