Savona, esenzione Tari per i nuovi dehors (e anche per quelli ampliati)

Savona. A Savona esenzione del pagamento della Tari per i nuovi dehors e per l’incremento del 30% di quelle già esistenti degli esercizi commerciali di somministrazione di bevande e alimenti per il periodo di durata dell’emergenza pandemica.

La proposta di delibera è stata approvata nella prima commissione consiliare. Con questa modifica al regolamento della tassa sui rifiuti si vuole allineare il pagamento all’esenzione prevista per il canone unico per l’occupazione di suolo pubblico (ex Cosap) deliberata ad aprile 2020 e confermata anche negli anni seguenti.

“Riteniamo che sarebbe illogico non concedere questa agevolazione. Ci troveremmo a dare un’agevolazione da una parte e chiedere un versamento di un tributo dall’altra”, ha spiegato durante la seduta l’assessore al bilancio Silvio Auxilia.

Il consigliere comunale Manuel Meles coglie l’occasione per chiedere se la giunta ha intenzione di rinviare alcune scadenze: “Mi riservo – risponde Auxilia – una miglior risposta in considerazione dell’eventuale prolungamento dell’emergenza pandemica”.