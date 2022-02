Savona diventa capitale del cioccolato: il 25 febbraio al via Art&Ciocc

Savona. E’ stato presentato questa mattina in Sala Rossa nel Comune di Savona Art&Ciocc, il tour dei cioccolatieri che arriva nella città della Torretta dal 25 al 27 febbraio. L’evento è organizzato dal Mark.Co Srl con Comune e Confcommercio Savona. Presenti il vicesindaco Elisa Di Padova, Roberto Donolato di Fiva Confcommercio e un mastro cioccolatiere.

L’inaugurazione sarà venerdì 25 febbraio alle 11 in piazza Sisto dove verrà esposto il cuore di cioccolato che verrà offerto ai savonesi. Parteciperanno anche le classi quinta A e quinta B della scuola primaria Colombo.

Tra gli stand dei cioccolatieri si potranno trovare le più golose specialità regionali (cuneesi, cremini, praline, tartufi, spalmabili, liquore al cioccolato, frutta ricoperta di cioccolatto e tavolette), assieme ai piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi e il palato, senza mai tralasciare la salute e il benessere.

“E’ un piacere ospitare iniziative come queste che riempiono il cuore di Savona con un prodotto di alta qualità. E’ importante che gli spazi vengano vissuti – ha detto il vice sindaco Elisa Di Padova –. E’ bello riempire le strade e le piazze di dehors e mercatini di qualità per rendere attrattiva la città”.

“Questo appuntamento rappresenta un altro piccolo tassello di rinascita – ha aggiunto – Sarà un weekend intenso con promozioni da parte dei commercianti che hanno aderito al Desbarassu e questa bella iniziativa. L’Art&Ciocc ormai è una tradizione per la nostra città, Savona deve essere aperta ad ospitare iniziative tematiche e di qualità, questo perché ha un forte valore attrattivo sia per i turisti che per i nostri commercianti. È un ulteriore spinta alla ripresa e al sostegno del comparto commerciale”.

“Siamo contenti – ha dichiarato Umberto Fiva, segretario provinciale Fiva – perché è un format che ospitiamo da 12 anni. Siamo soddisfatti perchè dopo due anni possiamo finalmente tornare ad assaporare i gusti e le specialità di questi grandi maestri”.

“Il ringraziamento di averci ospitato anche quest’anno. Savona è una delle tappe più prestigiose – ha detto Roberto Donolato, l’organizzatore dell’evento – ed è stata l’ultima nostra tappa prima del Covid. Anche se abbiamo ripreso con i nostri eventi a ottobre 2021, tornare qui a distanza di due anni significa rinascere e ritornare a vivere“.