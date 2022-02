Savona, controlli della polizia locale: giovani trovati con dosi di stupefacenti

Savona. Nella giornata di ieri la polizia locale di Savona ha effettuato una serie di controlli mirati nel quartiere di Santa Rita e in particolare in via Trilussa, in relazione alla quale erano pervenute diverse segnalazioni dai cittadini residenti, preoccupati per continui episodi di degrado e disordini causati da gruppi di giovani e giovanissimi.

I controlli sono stati svolti con l ausilio dell’unità cinofila in uso alla Polizia Riviera di Ponente, nata dall’associazione con le polizie locali di Finale Ligure e Loano.

Sottoposte a verifica circa una settantina di persone.

Il fiuto del commissario lupo ha permesso di trovare diverse dosi di stupefacenti occultate negli abiti da alcuni ragazzi, due dei quali minorenni.

Per i possessori delle sostanze stupefacenti rinvenute durante le fasi dei controlli, che sono state sequestrate dagli agenti, è scattata la segnalazione alla Prefettura.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, anche in altre zone cittadine, nell’ambito delle attività a prevenzione della sicurezza urbana.