Savona, concluso il servizio di iscrizioni scolastiche online promosso dalla Lega

Savona. Si è concluso il primo “aiuto alle famiglie” per l’iscrizione al prossimo anno scolastico offerto dalla sezione di Savona della Lega.

“A fronte delle numerose domande, tutte espletate tramite portale MIUR o compilazione manuale dei moduli, ci riteniamo soddisfatti e abbiamo già richieste per il prossimo anno – ha sottolineato Valentina Mazzieri, responsabile della commissione scuola della Lega di Savona – e come si era previsto in partenza, i problemi principali sono derivati dalla mancanza dello Spid o della CIE, abbiamo attivato numerosi Spid, ma nulla ci ha fermato”.

“Il nostro impegno non si ferma qui: sono già in corso le iscrizioni alla mensa scolastica che, ci teniamo a ricordarlo, non dipende dai comprensivi ma dal Comune e la cui scadenza sarà il 31 luglio 2022. Ribadiamo il nostro impegno per venire incontro alle esigenze di ogni famiglia, genitore o alunno che sia contattateci e sarete ascoltati ed aiutati.”

“Ancora una volta la Lega si è messa al servizio dei cittadini con un servizio utile e gratuito – afferma il commissario della Lega di Savona Dario Ghezzi – e più specificamente delle famiglie per superare la giungla burocratica che riesce a rendere difficile l’accesso a un diritto fondamentale come il diritto allo studio. A Savona c’è chi offre servizi gratuiti ai cittadini e chi non perde tempo per aumentarsi lo stipendio. I cittadini savonesi possono iniziare a riflettere per capire. La Lega non ha fretta.”

Per informazioni e contatti è possibile inviare una mail a valemazzi75@gmail.com o legasezionesavona@gmail.com o rivolgersi alla sezione di Savona della Lega in via Boselli 4/2 (scala sinistra).