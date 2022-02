Savona città degli innamorati? E’ l’effetto del concorso che premia le vetrine con il miglior allestimento: martedì i vincitori

Savona. Manca un giorno a San Valentino, ma a Savona è già amore-mania. Tutto si deve al concorso indetto per questa dolce ricorrenza che celebra gli innamorati.

Quest’anno infatti con la collaborazione tra l’amministrazione comunale e i commercianti è stato ideato un contest a cui possono partecipare tutte le attività commerciali della città. Il meccanismo è semplice: basta abbellire la propria vetrina, scattare delle foto e pubblicarle sul gruppo Facebook ‘Scopri Savona’ con l’hashtag #loveinthecity. Questa prima fase è terminata, ma ne seguirà martedì 15 febbraio un’altra, la premiazione che avverrà in Piazza Sisto IV alle 12.30.

La partecipazione è sentita, basta fare due passi per il centro di Savona per poter osservare vetrine ricche di cuori con allestimenti più o meno creativi: a muovere la fantasia in particolare la tipologia di prodotti in vendita. E’ così che i negozi che vendono dolciumi hanno esposto golosi prodotti a forma di cuore; bar e ristoranti hanno creato menù ad hoc per accogliere gli innamorati, alcuni avviando anche delle vere e proprie collaborazioni con agenzie viaggi, offrendo, oltre la consumazione anche buoni sconto per soggiorni o percorsi benessere per due; negozi di ottica hanno impreziosito la vetrina con biglietti romantici e occhiali da vista o da sole per leggerli meglio; attività di calzature hanno accostato alle scarpe tanti cuori rosso passione.

Come in ogni concorso, anche qui ci saranno dei vincitori, tre per l’esattezza e a decretarli sarà una giuria composta da un vetrinista, un fotografo e un giornalista.

“La collaborazione tra amministrazione comunale e commercianti passa anche e soprattutto dalla condivisione e dalla costruzione di queste iniziative dove le bellezze e le peculiarità del nostro territorio vanno di pari passo con la voglia e la disponibilità dei commercianti a mettersi in gioco” è il commento dell’assessore Elisa Di Padova.

“I commercianti stanno cercando di rendere questo weekend un’occasione di svago e romanticismo – afferma Laura Filippi di Ascom -. Unendo le forze si cerca di sollevare la città da questo periodo di gravissima crisi economica“.