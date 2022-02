Savona, buona la prima per Podestà: “I ragazzi ci hanno messo il cuore, la nostra tifoseria è davvero incredibile”

Savona. Oggi allo stadio Andrea Picasso di Quiliano è andata in scena la sfida tra Vadese e Savona, match valevole per la diciassettesima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. La partita si è conclusa sul risultato di 2-1 in favore degli Striscioni, un epilogo che ha galvanizzato un ambiente compattatosi per riuscire a superare le difficoltà accusate durante la scorsa settimana.

Al termine dell’incontr non sarebbero potute mancare le dichiarazioni di uno degli assoluti protagonisti del match odierno, Maurizio Podestà, neo tecnico il quale ha esordito dichiarando: “Sono davvero contentissimo. La partita di oggi è stata bella perchè entrambe le squadre sono riuscite a giocarsela a viso aperto. Dal punto di vista delle occasioni ne abbiamo avute quattro nei primi 15 minuti, concretizzandole probabilmente la gara sarebbe andata diversamente. La Vadese invece è stata brava a segnare in occasione del primo pericolo creato. L’applicazione ed il sacrificio hanno fatto la differenza, non era facile nell’incontro odierno assimilare il nuovo schema di gioco riuscendo inoltre a supplire alle numerose assenze. Dovremo lavorare sulla qualità del gioco, oggi però va andata bene così”.

L’allenatore dei biancoblù, in seguito, ha svelato che martedì verranno valutate le condizioni fisiche dei vari infortunati, giocatori che tuttavia difficilmente riusciranno a recuperare per l’impegno di Coppa Liguria programmato per mercoledì contro il Pontelungo. “Sono stato costretto a sostituire i due fratelli Vittori perchè hanno accusato dei piccoli acciacchi – ha proseguito Podestà – spero possano recuperare quanto prima. Non andremo ad Albenga in gita, vogliamo vincere”.

Successivamente il tecnico degli Striscioni ha reso noto il dialogo intrattenuto con i suoi giocatori al termine del match: “A fine partita ho detto ai ragazzi che, se avessi potuto scegliere, avrei optato per una partita vinta in sofferenza. Mi era stato detto che la squadra non metteva in campo anima e cuore, oggi però per fortuna ho potuto appurare che non è così. Sono sereno, se vogliamo vincere questo campionato dobbiamo riuscire ad imporci anche in match sporchi come quello di oggi. L’unico modo per poter raggiungere il nostro obiettivo è affrontare con grinta e carattere ogni gara”.

Podestà ha poi continuato il suo intervento svelando come, in occasione della sfida odierna, lui e la sua squadra si fossero promessi di concentrarsi soltanto sulla partita senza guardare la classifica o i risultati delle dirette concorrenti, un patto tuttavia mantenuto soltanto in parte a causa della sconfitta patita dalla Sampierdarenese contro il Vacchiaudace Campomorone.

Il mister ha infine concluso dichiarando: “Non possiamo concederci passi falsi, se però le altre rallentano non ci dispiace. Speriamo di recuperare qualche infortunato nelle prossime settimane, per il momento navighiamo a vista. Tornare in panchina dopo quasi due stagioni è stato un qualcosa di naturale, non ho provato nessuna emozione in particolare. Il pubblico savonese è pazzesco, cornici come quella di oggi si vedono a stento in Serie C. I nostri supporter hanno cantato per due ore, giochiamo veramente con un uomo in più. La passione per il Savona viene vissuta in maniera unica, dobbiamo sfruttare la spinta che ci viene fornita dai nostri tifosi”.

È terminata in questa maniera l’intervista a Maurizio Podestà, nuovo allenatore degli Striscioni riuscito ad esordire con una vittoria capace di riportare i biancoblù in vetta alla classifica del Girone B della Prima Categoria.