Savona, Balleri saluta con rammarico: “Non mi sento un allenatore che doveva essere esonerato”

Savona. Una giornata difficile conclusasi con un fulmine a ciel sereno. Si potrebbe riassumere in questa maniera la 24 ore vissuta dal Savona, compagine prima sconfitta in casa dal San Cipriano disputando una partita gravemente insufficiente e successivamente agganciata in vetta dagli acerrimi rivali della Sampierdarenese (con ancora una partita da recuperare).

Vista la situazione, la società ha ritenuto opportuno tentare di dare una scossa al gruppo squadra, una decisione che ha portato all’annuncio del secondo esonero stagionale. Dopo l’avvicendamento tra Cattardico e Balleri ecco dunque l’arrivo di Maurizio Podestà, tecnico arcinoto in Liguria il quale ha chiesto di poter avere un confronto con la squadra prima di effettuare le sue prime dichiarazioni ufficiali.

A raccontare le proprie sensazioni è invece stato David Balleri, allenatore intervenuto in esclusiva ad IVG.it dichiarando: “Mercoledì abbiamo perso in Coppa Liguria e oggi non abbiamo fatto una prestazione da Savona, non pensavo però che la società potesse mandarmi via. La decisione mi è stata comunicata circa due ore fa dal direttore sportivo Chiarlone, rispetto la scelta e ringrazio il Savona per avermi dato questa possibilità”.

In seguito l’ex tecnico dei biancoblù ha svelato che, il suo esonero, è stato motivato giustificandolo con il fatto che la squadra non lo assecondasse, un’ipotesi respinta al mittente direttamente dall’intervistato. “La squadra mi seguiva, non è vero che non era così. La società non può mandar via 22 giocatori, per questo paga l’allenatore. Non conosco il nuovo mister, tuttavia spero che possa dare quello che io evidentemente non sono riuscito a trasmettere”.

Successivamente Balleri ha proseguito dichiarando di non aver ancora pensato ai propri progetti futuri, prima sarà infatti necessario assimilare la separazione con gli Striscioni: “In questi 5 mesi credo di aver fatto vedere quello che so fare. Ho iniziato con il Savona lavorando con 15 giocatori e qualche ragazzo degli allievi, un percorso fino alla partita di oggi portato avanti con onestà e sincerità. Non mi sento uno che doveva essere esonerato, ma allo stesso tempo non vorrei sollevare polemiche che ritengo inutili”.

Infine il tecnico ha ringraziato la tifoseria dei biancoblù, un vero e proprio dodicesimo uomo in campo che spera possa presto tornare a sostenere un Savona in lotta per le zone nobili di campionati di livello superiore rispetto a quello di Prima Categoria.

È terminata in questa maniera l’intervista a David Balleri, da questa sera ex allenatore degli Striscioni rimasto sorpreso da una decisione che, adesso, darà vita all’ennesimo ribaltone tecnico in casa biancoblù.