Savona, Balleri chiosa: “Vogliamo salire, siamo più forti rispetto alle altre squadre”

Savona. Oggi pomeriggio allo stadio Augusto Briano è andata in scena la sfida tra Speranza e Savona, match valido per la quindicesima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria che ha visto gli Striscioni imporsi con il punteggio di 2-1. Al termine della gara non sarebbe potuto mancare il commento di David Balleri, allenatore del Savona apparso determinato e soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi.

Il tecnico degli Striscioni ha esordito dichiarando: “Oggi abbiamo ottenuto tre punti importanti su un campo difficile. Abbiamo giocato contro una squadra organizzata che propone un buon calcio”. Successivamente l’intervistato ha sottolineato come il Savona sia stato punito in occasione dell’unica distrazione avuta, un errore in fase di marcatura dentro l’area che ha permesso allo Speranza di portarsi momentaneamente sull’1-1.



L’allenatore ha poi proseguito aggiungendo: “Sono contento della prestazione della squadra, siamo sempre stati nella loro metà campo tenendo il pallino del gioco”. Infine il tecnico dei biancoblù ha svelato di voler ottenere la promozione diretta perché considera la sua squadra più forte rispetto alle altre: “Dobbiamo proseguire il nostro cammino giocando con carattere, voglia e grinta. Abbiamo dei cambi importanti, sono molto soddisfatto”.

È terminata in questa maniera l’intervista a David Balleri, tecnico del Savona il quale adesso concentrerà la propria attenzione sul match di domenica prossima contro l’agguerrito San Cipriano.