Savona, Aurora Scarsi torna a danzare a “Il Cantante Mascherato” su Rai1

Savona. Nuova apparizione televisiva per la piccola Aurora Scarsi della Scuola Oasi Latina di Savona, che dopo aver partecipato con grande successo ad “Italia’s Got Talent” 2017 insieme a papà Daniele, venerdì 18 febbraio parteciperà nuovamente a “Il cantante mascherato”, programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci a cui aveva già preso parte lo scorso anno.

Il programma è un talent show musicale con protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, che si esibiscono in sfide canore in forma anonima, nascosti all’interno di pittoresche maschere che li ricoprono dalla testa ai piedi. La reale identità dei concorrenti viene rivelata in diretta solo al momento della loro eliminazione, venendo smascherati al termine di ogni puntata, ad accompagnare le maschere in scena ci saranno le stupende coreografie dei ballerini.

La giovane savonese danzerà insieme alla compagnia “Experience Dance Company” del maestro e coreografo Matteo Addino.

Aurora è già stata protagonista della trasmissione di Rai Uno “Soliti ignoti – Il Ritorno” condotta da Amadeus.

Il papà, Daniele Scarsi, è un insegnante di ballo latinoamericano originario di Carcare ed è il titolare dell’Oasi Latina di Savona. Aurora condivide con lui la passione per la danza fin da quando era piccina.